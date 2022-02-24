https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774921983.html
В Лондоне заявили о работе с союзниками над отключением России от SWIFT
В Лондоне заявили о работе с союзниками над отключением России от SWIFT - РИА Новости, 25.02.2022
В Лондоне заявили о работе с союзниками над отключением России от SWIFT
Британия работает с союзниками над тем, чтобы отключить Россию от SWIFT, говорится в сообщении МИД Соединенного Королевства. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-24T23:55
2022-02-24T23:55
2022-02-25T00:28
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
великобритания
донбасс
россия
лиз трасс
форин-офис
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ЛОНДОН, 24 фев – РИА Новости. Британия работает с союзниками над тем, чтобы отключить Россию от SWIFT, говорится в сообщении МИД Соединенного Королевства."Великобритания работает с союзниками, чтобы исключить Россию из финансовой системы SWIFT", - отмечается в сообщении.Ранее в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил отключения России от SWIFT в дальнейшем. При этом Джонсон указал, что SWIFT "чрезвычайно важен". Он напомнил, что штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, и указал, что эта тема поднималась среди участников НАТО.Она добавила, что санкции будут иметь незамедлительные последствия для "богатой элиты России и внутреннего окружения" президента РФ Владимира Путина.В четверг премьер-министр Великобритании объявил новый пакет санкций в отношении России в связи с военной операцией на Украине. В частности под санкциями оказались вице-президент ВТБ Денис Бортников, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков, акционер Сибура Кирилл Шамалов, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, глава Новикомбанка Елена Георгиева. В санкционный список также попали "Ростех", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод", ВТБ и "Аэрофлот".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774907582.html
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html
https://ria.ru/20220224/rossiya-1774860971.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, великобритания, донбасс, россия, лиз трасс, форин-офис
23:55 24.02.2022 (обновлено: 00:28 25.02.2022)
В Лондоне заявили о работе с союзниками над отключением России от SWIFT
МИД Британии: Лондон не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена
ЛОНДОН, 24 фев – РИА Новости. Британия работает с союзниками над тем, чтобы отключить Россию от SWIFT, говорится в сообщении МИД Соединенного Королевства.
"Великобритания работает с союзниками, чтобы исключить Россию из финансовой системы SWIFT", - отмечается в сообщении.
Ранее в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
не исключил отключения России
от SWIFT в дальнейшем. При этом Джонсон указал, что SWIFT
"чрезвычайно важен". Он напомнил, что штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии
, и указал, что эта тема поднималась среди участников НАТО
.
"Мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет и территориальная целостность Украины не восстановлены", - говорится в заявлении главы британского МИД Лиз Трасс.
Она добавила, что санкции будут иметь незамедлительные последствия для "богатой элиты России и внутреннего окружения" президента РФ Владимира Путина.
В четверг премьер-министр Великобритании объявил новый пакет санкций в отношении России в связи с военной операцией на Украине. В частности под санкциями оказались вице-президент ВТБ Денис Бортников, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков, акционер Сибура Кирилл Шамалов, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, глава Новикомбанка Елена Георгиева. В санкционный список также попали "Ростех", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод", ВТБ и "Аэрофлот".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.