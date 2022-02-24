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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774896568.html
Канада ввела новые санкции против России
Канада ввела новые санкции против России - РИА Новости, 24.02.2022
Канада ввела новые санкции против России
Власти Канады в четверг вводят дополнительные санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, они затрагивают 58 физических и юридических лиц, заявил... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:17
2022-02-24T21:46
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
донбасс
канада
джастин трюдо
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Власти Канады в четверг вводят дополнительные санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, они затрагивают 58 физических и юридических лиц, заявил премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо."Мы вводим новые суровые санкции, они затрагивают 58 физических и юридических лиц, включая представителей российских элит и членов их семей", - сказал Трюдо, чье выступление по ситуации вокруг Украины транслировали канадские телеканалы.Премьер Канады разъяснил, что вводимые ограничения затрагивают членов Совета Безопасности РФ, а также глав Минобороны, Минюста и Минфина России. А также ряд крупнейших российских банков. Он не назвал, каких именно."Помимо этого, незамедлительно, с этого момента мы прекращаем (выдачу) и отменяем все действующие экспортные разрешения для России", - сказал премьер-министр Канады. По его словам, новые санкции "будут иметь широкое влияние" и помешают проведению российским руководством операции на Украине.Трюдо добавил, что санкции против России носят "далеко идущий характер" и ограничат возможности российского руководства по финансированию военной операции на Украине, которую канадский премьер охарактеризовал как "неоправданное вторжение"."Действия России прямо противоречат принципам демократии, за которые сражались поколения канадцев, демократические страны и их лидеры по всему миру", - указал лидер североамериканской страны.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/dzhonson-1774876958.html
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россия, украина, донбасс, канада, джастин трюдо
21:17 24.02.2022 (обновлено: 21:46 24.02.2022)
 
Канада ввела новые санкции против России

Канада ввела новые санкции против России, они затрагивают 58 физических и юридических лиц

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТоронто
Торонто - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Торонто
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Власти Канады в четверг вводят дополнительные санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, они затрагивают 58 физических и юридических лиц, заявил премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо.
"Мы вводим новые суровые санкции, они затрагивают 58 физических и юридических лиц, включая представителей российских элит и членов их семей", - сказал Трюдо, чье выступление по ситуации вокруг Украины транслировали канадские телеканалы.
Премьер Канады разъяснил, что вводимые ограничения затрагивают членов Совета Безопасности РФ, а также глав Минобороны, Минюста и Минфина России. А также ряд крупнейших российских банков. Он не назвал, каких именно.
"Помимо этого, незамедлительно, с этого момента мы прекращаем (выдачу) и отменяем все действующие экспортные разрешения для России", - сказал премьер-министр Канады. По его словам, новые санкции "будут иметь широкое влияние" и помешают проведению российским руководством операции на Украине.
Трюдо добавил, что санкции против России носят "далеко идущий характер" и ограничат возможности российского руководства по финансированию военной операции на Украине, которую канадский премьер охарактеризовал как "неоправданное вторжение".
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"Действия России прямо противоречат принципам демократии, за которые сражались поколения канадцев, демократические страны и их лидеры по всему миру", - указал лидер североамериканской страны.
Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаДонбассКанадаДжастин Трюдо
 
 
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