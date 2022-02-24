https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774878200.html

Британия вводит санкции против Белоруссии, заявил Джонсон

Британия вводит санкции против Белоруссии, заявил Джонсон - РИА Новости, 24.02.2022

Британия вводит санкции против Белоруссии, заявил Джонсон

Великобритания вводит санкции против Белоруссии за участие в военной операции России на Украине, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T20:24

2022-02-24T20:24

2022-02-24T20:59

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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания вводит санкции против Белоруссии за участие в военной операции России на Украине, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Санкции также будут наложены на Белоруссию за их роль в нападении на Украину", - заявил Джонсон, объявляя экономические санкции в отношении России.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, донбасс, признание днр и лнр в россии, борис джонсон, россия, белоруссия