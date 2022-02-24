https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774878200.html
Британия вводит санкции против Белоруссии, заявил Джонсон
Британия вводит санкции против Белоруссии, заявил Джонсон - РИА Новости, 24.02.2022
Британия вводит санкции против Белоруссии, заявил Джонсон
Великобритания вводит санкции против Белоруссии за участие в военной операции России на Украине, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T20:24
2022-02-24T20:24
2022-02-24T20:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
признание днр и лнр в россии
борис джонсон
россия
белоруссия
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания вводит санкции против Белоруссии за участие в военной операции России на Украине, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Санкции также будут наложены на Белоруссию за их роль в нападении на Украину", - заявил Джонсон, объявляя экономические санкции в отношении России.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, признание днр и лнр в россии, борис джонсон, россия, белоруссия
20:24 24.02.2022 (обновлено: 20:59 24.02.2022)
Британия вводит санкции против Белоруссии, заявил Джонсон
Премьер Британии Джонсон заявил, что Лондон вводит санкции против Белоруссии