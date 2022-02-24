Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774878200.html
Британия вводит санкции против Белоруссии, заявил Джонсон
Британия вводит санкции против Белоруссии, заявил Джонсон - РИА Новости, 24.02.2022
Британия вводит санкции против Белоруссии, заявил Джонсон
Великобритания вводит санкции против Белоруссии за участие в военной операции России на Украине, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T20:24
2022-02-24T20:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
признание днр и лнр в россии
борис джонсон
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772163359_0:0:2818:1586_1920x0_80_0_0_0377c83396ed9225e189703bbd98b51e.jpg
ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания вводит санкции против Белоруссии за участие в военной операции России на Украине, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Санкции также будут наложены на Белоруссию за их роль в нападении на Украину", - заявил Джонсон, объявляя экономические санкции в отношении России.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/lukashenko-1774750909.html
донбасс
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772163359_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85781cbdc18123da3f104380852bb6aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, признание днр и лнр в россии, борис джонсон, россия, белоруссия
20:24 24.02.2022 (обновлено: 20:59 24.02.2022)
 
Британия вводит санкции против Белоруссии, заявил Джонсон

Премьер Британии Джонсон заявил, что Лондон вводит санкции против Белоруссии

© REUTERS / Tom NicholsonЗдание Парламента в Лондоне, Великобритания
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Tom Nicholson
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания вводит санкции против Белоруссии за участие в военной операции России на Украине, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Санкции также будут наложены на Белоруссию за их роль в нападении на Украину", - заявил Джонсон, объявляя экономические санкции в отношении России.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 13:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко заявил о последствиях создания на Украине "натовского" очага
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииБорис ДжонсонРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала