19:03 24.02.2022 (обновлено: 19:21 24.02.2022)
Зеленский заявил, что обсудил с Макроном отключение России от SWIFT
Президент Украины Зеленский заявил, что обсудил с Макроном отключение России от SWIFT
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном "жесткие санкции" против РФ, включая отключение от SWIFT, а также бесполетную зону над Украиной.
"Пакет дополнительных жестких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с @EmmanuelMacron (Эммануэлем Макроном - ред.). Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов по остановке агрессора", - написал Зеленский в Twitter.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Петр Попадюк