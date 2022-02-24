https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774860746.html

Зеленский заявил, что обсудил с Макроном отключение России от SWIFT

Зеленский заявил, что обсудил с Макроном отключение России от SWIFT - РИА Новости, 24.02.2022

Зеленский заявил, что обсудил с Макроном отключение России от SWIFT

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном "жесткие санкции" против РФ, включая отключение от SWIFT, а также бесполетную... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T19:03

2022-02-24T19:03

2022-02-24T19:21

обострение ситуации в днр и лнр

украина

владимир зеленский

эммануэль макрон

в мире

россия

санкции в отношении россии

swift

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном "жесткие санкции" против РФ, включая отключение от SWIFT, а также бесполетную зону над Украиной."Пакет дополнительных жестких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с @EmmanuelMacron (Эммануэлем Макроном - ред.). Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов по остановке агрессора", - написал Зеленский в Twitter.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774860173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, владимир зеленский, эммануэль макрон, в мире, россия, санкции в отношении россии, swift