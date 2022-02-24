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Вице-канцлер ФРГ пригрозил закрыть России международные рынки
Вице-канцлер ФРГ пригрозил закрыть России международные рынки - РИА Новости, 24.02.2022
Вице-канцлер ФРГ пригрозил закрыть России международные рынки
Вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек пообещал России "жесткий пакет санкций" ЕС и США, закрытие доступа на международные рынки. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:45
2022-02-24T17:04
в мире
роберт хабек
россия
сша
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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек пообещал России "жесткий пакет санкций" ЕС и США, закрытие доступа на международные рынки."Мы примем жесткий пакет санкций в ЕС вместе с партнерами в США, пакет санкций, который отрежет российскую экономику от промышленных преимуществ… атакует и заморозит рынки активов, финансовые рынки, значительно ограничит доступ на европейский и американский рынок", - сказал Хабек, добавив, что "этот пакет санкций был задуман для предотвращения войны, это был инструмент давления", теперь последствия данных санкций должны "внести вклад для открытия шансов для дипломатии".Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
https://ria.ru/20220224/gaz-1774680958.html
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Ольга Матыс
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в мире, роберт хабек, россия, сша
16:45 24.02.2022 (обновлено: 17:04 24.02.2022)
 
Вице-канцлер ФРГ пригрозил закрыть России международные рынки

Вице-канцлер ФРГ пригрозил, что новые санкции закроют России выход на международный рынок

© AP Photo / Markus SchreiberГерманский бундестаг в Берлине
Германский бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек пообещал России "жесткий пакет санкций" ЕС и США, закрытие доступа на международные рынки.
"Мы примем жесткий пакет санкций в ЕС вместе с партнерами в США, пакет санкций, который отрежет российскую экономику от промышленных преимуществ… атакует и заморозит рынки активов, финансовые рынки, значительно ограничит доступ на европейский и американский рынок", - сказал Хабек, добавив, что "этот пакет санкций был задуман для предотвращения войны, это был инструмент давления", теперь последствия данных санкций должны "внести вклад для открытия шансов для дипломатии".
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:40
В ФРГ заявили о необходимости отказаться от покупки угля и газа в России
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Здание посольства Российской Федерации в Германии - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 23:06
Посольство в ФРГ подтвердило вызов посла России в МИД Германии
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 16:27
Россия надеется на прагматичную позицию правительства ФРГ, заявил посол
Опубликовано: Ольга Матыс
 
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