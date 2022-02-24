https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774665147.html

Боррель пообещал быстрое принятие новых санкций против России

Боррель пообещал быстрое принятие новых санкций против России - РИА Новости, 24.02.2022

Боррель пообещал быстрое принятие новых санкций против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал быстрое утверждение нового пакета европейских санкций против России в связи с началом специальной военной... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:52

2022-02-24T09:52

2022-02-24T09:52

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал быстрое утверждение нового пакета европейских санкций против России в связи с началом специальной военной операции в отношении Украины."Рассмотрим с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен следующий пакет санкций в тесной координации с нашими партнёрами. Совет ЕС быстро примет этот пакет", - написал Боррель в Twitter.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, оон, совет федерации рф, еврокомиссия, санкции в отношении россии