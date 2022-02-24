https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774629663.html
СМИ: США с союзниками введут "полномасштабные" санкции против России
СМИ: США с союзниками введут "полномасштабные" санкции против России - РИА Новости, 24.02.2022
СМИ: США с союзниками введут "полномасштабные" санкции против России
США и их союзники применят в четверг "полномасштабные" санкции к России из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:26
2022-02-24T07:26
2022-02-24T07:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
россия
джо байден
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США и их союзники применят в четверг "полномасштабные" санкции к России из-за ситуации на Украине."Полномасштабные санкции против России будут развернуты США и союзниками в четверг", - сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.Президент США Джо Байден утром по времени Вашингтона обсудит ситуацию с коллегами по "Большой семерки", а "вскоре после полудня", по данным пула Белого дома, выступит с заявлением о "дальнейших последствиях" для России.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, джо байден, владимир путин
07:26 24.02.2022 (обновлено: 07:37 24.02.2022)
СМИ: США с союзниками введут "полномасштабные" санкции против России
CNN: США с союзниками введут "полномасштабные" санкции против России в четверг