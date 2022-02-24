Рубль обвалился утром в четверг
Российская валюта обвалилась утром в четверг: доллар выше 84 рублей, евро - 95
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов четверга обвалился после заявлений президента РФ Владимира Путина о принятии решения о специальной военной операции в Донбассе: доллар подскочил выше 84 рублей впервые с января 2016 года, евро - выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.18 мск повышается почти на 2,92 рубля, до 84,08 рубля, курс евро - на 3,54 рубля, до 95,24 рубля.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
"Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции", - заявил он в телеобращении к россиянам.
Опубликовано: Максим Горбачев