https://ria.ru/20220224/rubl-1774630702.html

Рубль обвалился утром в четверг

Рубль обвалился утром в четверг - РИА Новости, 24.02.2022

Рубль обвалился утром в четверг

Курс рубля в начале утренних торгов четверга обвалился после заявлений президента РФ Владимира Путина о принятии решения о специальной военной операции в... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:30

2022-02-24T07:30

2022-02-24T07:30

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

владимир путин

россия

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов четверга обвалился после заявлений президента РФ Владимира Путина о принятии решения о специальной военной операции в Донбассе: доллар подскочил выше 84 рублей впервые с января 2016 года, евро - выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.18 мск повышается почти на 2,92 рубля, до 84,08 рубля, курс евро - на 3,54 рубля, до 95,24 рубля.Президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе."Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции", - заявил он в телеобращении к россиянам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, владимир путин, россия, в мире