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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/rubl-1774630702.html
Рубль обвалился утром в четверг
Рубль обвалился утром в четверг - РИА Новости, 24.02.2022
Рубль обвалился утром в четверг
Курс рубля в начале утренних торгов четверга обвалился после заявлений президента РФ Владимира Путина о принятии решения о специальной военной операции в... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:30
2022-02-24T07:30
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов четверга обвалился после заявлений президента РФ Владимира Путина о принятии решения о специальной военной операции в Донбассе: доллар подскочил выше 84 рублей впервые с января 2016 года, евро - выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.18 мск повышается почти на 2,92 рубля, до 84,08 рубля, курс евро - на 3,54 рубля, до 95,24 рубля.Президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе."Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции", - заявил он в телеобращении к россиянам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, владимир путин, россия, в мире
07:30 24.02.2022
 
Рубль обвалился утром в четверг

Российская валюта обвалилась утром в четверг: доллар выше 84 рублей, евро - 95

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов четверга обвалился после заявлений президента РФ Владимира Путина о принятии решения о специальной военной операции в Донбассе: доллар подскочил выше 84 рублей впервые с января 2016 года, евро - выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.18 мск повышается почти на 2,92 рубля, до 84,08 рубля, курс евро - на 3,54 рубля, до 95,24 рубля.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
"Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции", - заявил он в телеобращении к россиянам.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Новоласпа силами ВСУ
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаВладимир ПутинРоссияВ мире
 
 
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