10:02 24.02.2022 (обновлено: 10:22 24.02.2022)
"Победа" отменила несколько рейсов на юг
Авиакомпания "Победа" отменила несколько рейсов на юг
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский лоукостер "Победа" отменил ряд рейсов на юг страны из-за ограничений на полеты, просит пассажиров следить за оповещениями от авиакомпании, говорится в сообщении перевозчика.
"Победа"... вынужденно корректирует расписание в связи с решением Росавиации о введении ограничений на полёты. "Победа" настоятельно просит всех клиентов, рейсы которых запланированы на 24 февраля 2022 года, следить за оповещениями от авиакомпании", - говорится в сообщении.
"Расписание будет корректироваться по мере поступления дополнительной информации. Информация об изменениях в расписании будет размещаться на сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в социальных сетях", - отмечает компания.
Как уточняется, по состоянию на 10.00 мск отменены рейсы: DP160/155 по маршруту Краснодар—Москва (Внуково)—Краснодар; DP185/186 по маршруту Москва (Внуково)—Ставрополь—Москва (Внуково); DP575/576 по маршруту Санкт-Петербург—Воронеж—Санкт-Петербург; DP181/182 по маршруту Москва (Внуково)—Волгоград—Москва (Внуково); DP183/184 по маршруту Москва (Внуково)—Волгоград—Москва (Внуково); DP971/972 по маршруту Краснодар—Стамбул—Краснодар.
Опубликовано: Ольга Маркова