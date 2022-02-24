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"Победа" отменила несколько рейсов на юг

"Победа" отменила несколько рейсов на юг - РИА Новости, 24.02.2022

"Победа" отменила несколько рейсов на юг

Российский лоукостер "Победа" отменил ряд рейсов на юг страны из-за ограничений на полеты, просит пассажиров следить за оповещениями от авиакомпании, говорится... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:02

2022-02-24T10:02

2022-02-24T10:22

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский лоукостер "Победа" отменил ряд рейсов на юг страны из-за ограничений на полеты, просит пассажиров следить за оповещениями от авиакомпании, говорится в сообщении перевозчика."Победа"... вынужденно корректирует расписание в связи с решением Росавиации о введении ограничений на полёты. "Победа" настоятельно просит всех клиентов, рейсы которых запланированы на 24 февраля 2022 года, следить за оповещениями от авиакомпании", - говорится в сообщении."Расписание будет корректироваться по мере поступления дополнительной информации. Информация об изменениях в расписании будет размещаться на сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в социальных сетях", - отмечает компания.Как уточняется, по состоянию на 10.00 мск отменены рейсы: DP160/155 по маршруту Краснодар—Москва (Внуково)—Краснодар; DP185/186 по маршруту Москва (Внуково)—Ставрополь—Москва (Внуково); DP575/576 по маршруту Санкт-Петербург—Воронеж—Санкт-Петербург; DP181/182 по маршруту Москва (Внуково)—Волгоград—Москва (Внуково); DP183/184 по маршруту Москва (Внуково)—Волгоград—Москва (Внуково); DP971/972 по маршруту Краснодар—Стамбул—Краснодар.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, победа (авиакомпания), туристы, туризм, новости - туризм, краснодар, воронеж, волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)