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"Победа" отменила несколько рейсов на юг
"Победа" отменила несколько рейсов на юг - РИА Новости, 24.02.2022
"Победа" отменила несколько рейсов на юг
Российский лоукостер "Победа" отменил ряд рейсов на юг страны из-за ограничений на полеты, просит пассажиров следить за оповещениями от авиакомпании, говорится... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:02
2022-02-24T10:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
победа (авиакомпания)
туристы
туризм
новости - туризм
краснодар
воронеж
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский лоукостер "Победа" отменил ряд рейсов на юг страны из-за ограничений на полеты, просит пассажиров следить за оповещениями от авиакомпании, говорится в сообщении перевозчика."Победа"... вынужденно корректирует расписание в связи с решением Росавиации о введении ограничений на полёты. "Победа" настоятельно просит всех клиентов, рейсы которых запланированы на 24 февраля 2022 года, следить за оповещениями от авиакомпании", - говорится в сообщении."Расписание будет корректироваться по мере поступления дополнительной информации. Информация об изменениях в расписании будет размещаться на сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в социальных сетях", - отмечает компания.Как уточняется, по состоянию на 10.00 мск отменены рейсы: DP160/155 по маршруту Краснодар—Москва (Внуково)—Краснодар; DP185/186 по маршруту Москва (Внуково)—Ставрополь—Москва (Внуково); DP575/576 по маршруту Санкт-Петербург—Воронеж—Санкт-Петербург; DP181/182 по маршруту Москва (Внуково)—Волгоград—Москва (Внуково); DP183/184 по маршруту Москва (Внуково)—Волгоград—Москва (Внуково); DP971/972 по маршруту Краснодар—Стамбул—Краснодар.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, победа (авиакомпания), туристы, туризм, новости - туризм, краснодар, воронеж, волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
10:02 24.02.2022 (обновлено: 10:22 24.02.2022)
 
"Победа" отменила несколько рейсов на юг

Авиакомпания "Победа" отменила несколько рейсов на юг

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вид из окна российского самолета во время полета
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский лоукостер "Победа" отменил ряд рейсов на юг страны из-за ограничений на полеты, просит пассажиров следить за оповещениями от авиакомпании, говорится в сообщении перевозчика.
"Победа"... вынужденно корректирует расписание в связи с решением Росавиации о введении ограничений на полёты. "Победа" настоятельно просит всех клиентов, рейсы которых запланированы на 24 февраля 2022 года, следить за оповещениями от авиакомпании", - говорится в сообщении.
"Расписание будет корректироваться по мере поступления дополнительной информации. Информация об изменениях в расписании будет размещаться на сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в социальных сетях", - отмечает компания.
Как уточняется, по состоянию на 10.00 мск отменены рейсы: DP160/155 по маршруту КраснодарМосква (Внуково)—Краснодар; DP185/186 по маршруту Москва (Внуково)—Ставрополь—Москва (Внуково); DP575/576 по маршруту Санкт-ПетербургВоронеж—Санкт-Петербург; DP181/182 по маршруту Москва (Внуково)—Волгоград—Москва (Внуково); DP183/184 по маршруту Москва (Внуково)—Волгоград—Москва (Внуково); DP971/972 по маршруту Краснодар—Стамбул—Краснодар.
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19 февраля, 11:15Инфографика
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПобеда (авиакомпания)туристыТуризмНовости - ТуризмКраснодарВоронежВолгоградФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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