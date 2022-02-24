https://ria.ru/20220224/pugacheva-1774790468.html
"Я бы поберег слово "великая": Якубович поделился мнением об Алле Пугачевой
"Я бы поберег слово "великая": Якубович поделился мнением об Алле Пугачевой - РИА Новости, 24.02.2022
"Я бы поберег слово "великая": Якубович поделился мнением об Алле Пугачевой
Леонид Якубович высказался об Алле Пугачевой. Мнением он поделился в шоу "Антонимы". РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:44
2022-02-24T15:44
2022-02-24T15:44
шоубиз
леонид якубович
алла пугачева
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Леонид Якубович высказался об Алле Пугачевой. Мнением он поделился в шоу "Антонимы". По его мнению, Примадонна "родила жанр". Поэтому в каком-то смысле ее можно считать великой певицей."Она ухитрилась в этих маленьких нескольких куплетиках сыграть роли. Вспомните, "Настоящий полковник", "Эй, вы там наверху", — говорит Якубович. Но в ходе интервью Леонид Аркадьевич все же уточнил, что "поберег бы слово "великая" для чего-нибудь другого". "Я не могу так сказать. Это только время оценит" — уверен Якубович.У Аллы Борисовны много фанатов, но есть и те, кто открыто критикует ее. Недавно она объяснила, почему не реагирует на хейт в свой адрес.
https://ria.ru/20220217/baysarov-1773273892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид якубович, алла пугачева
"Я бы поберег слово "великая": Якубович поделился мнением об Алле Пугачевой
Якубович назвал Пугачеву замечательной актрисой и предложил не называть ее великой
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Леонид Якубович высказался об Алле Пугачевой. Мнением он поделился
в шоу "Антонимы".
"Алла Борисовна – замечательная русская актриса", — заявил ведущий передачи "Поле чудес".
По его мнению, Примадонна "родила жанр". Поэтому в каком-то смысле ее можно считать великой певицей.
"Она ухитрилась в этих маленьких нескольких куплетиках сыграть роли. Вспомните, "Настоящий полковник", "Эй, вы там наверху", — говорит Якубович.
Но в ходе интервью Леонид Аркадьевич все же уточнил, что "поберег бы слово "великая" для чего-нибудь другого".
"Я не могу так сказать. Это только время оценит" — уверен Якубович.
У Аллы Борисовны много фанатов, но есть и те, кто открыто критикует ее. Недавно она объяснила
, почему не реагирует на хейт в свой адрес.
Опубликовано: Елена Громова