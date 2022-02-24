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Шоубиз
https://ria.ru/20220224/pugacheva-1774790468.html
"Я бы поберег слово "великая": Якубович поделился мнением об Алле Пугачевой
"Я бы поберег слово "великая": Якубович поделился мнением об Алле Пугачевой - РИА Новости, 24.02.2022
"Я бы поберег слово "великая": Якубович поделился мнением об Алле Пугачевой
Леонид Якубович высказался об Алле Пугачевой. Мнением он поделился в шоу "Антонимы". РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:44
2022-02-24T15:44
шоубиз
леонид якубович
алла пугачева
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Леонид Якубович высказался об Алле Пугачевой. Мнением он поделился в шоу "Антонимы". По его мнению, Примадонна "родила жанр". Поэтому в каком-то смысле ее можно считать великой певицей."Она ухитрилась в этих маленьких нескольких куплетиках сыграть роли. Вспомните, "Настоящий полковник", "Эй, вы там наверху", — говорит Якубович. Но в ходе интервью Леонид Аркадьевич все же уточнил, что "поберег бы слово "великая" для чего-нибудь другого". "Я не могу так сказать. Это только время оценит" — уверен Якубович.У Аллы Борисовны много фанатов, но есть и те, кто открыто критикует ее. Недавно она объяснила, почему не реагирует на хейт в свой адрес.
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леонид якубович, алла пугачева
15:44 24.02.2022
 
"Я бы поберег слово "великая": Якубович поделился мнением об Алле Пугачевой

Якубович назвал Пугачеву замечательной актрисой и предложил не называть ее великой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Леонид Якубович
Телеведущий Леонид Якубович - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Леонид Якубович высказался об Алле Пугачевой. Мнением он поделился в шоу "Антонимы".
"Алла Борисовна – замечательная русская актриса", — заявил ведущий передачи "Поле чудес".
По его мнению, Примадонна "родила жанр". Поэтому в каком-то смысле ее можно считать великой певицей.
"Она ухитрилась в этих маленьких нескольких куплетиках сыграть роли. Вспомните, "Настоящий полковник", "Эй, вы там наверху", — говорит Якубович.
Но в ходе интервью Леонид Аркадьевич все же уточнил, что "поберег бы слово "великая" для чего-нибудь другого".
"Я не могу так сказать. Это только время оценит" — уверен Якубович.
У Аллы Борисовны много фанатов, но есть и те, кто открыто критикует ее. Недавно она объяснила, почему не реагирует на хейт в свой адрес.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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Опубликовано: Елена Громова
 
ШоубизЛеонид ЯкубовичАлла Пугачева
 
 
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