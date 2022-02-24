Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/progress-1774817497.html
Берлин утверждает, что санкции ЕС "лишат" Россию технологического прогресса
Берлин утверждает, что санкции ЕС "лишат" Россию технологического прогресса - РИА Новости, 24.02.2022
Берлин утверждает, что санкции ЕС "лишат" Россию технологического прогресса
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ФРГ ЗАЯВИЛ, ЧТО САНКЦИИ ЕС "ЛИШАТ РОССИЮ" ДОСТУПА К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:48
2022-02-24T16:48
обострение ситуации в днр и лнр
германия
россия
в мире
санкции в отношении россии
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ФРГ ЗАЯВИЛ, ЧТО САНКЦИИ ЕС "ЛИШАТ РОССИЮ" ДОСТУПА К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУРИА Новости
германия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, в мире, санкции в отношении россии, украина
16:48 24.02.2022
 
Берлин утверждает, что санкции ЕС "лишат" Россию технологического прогресса

Министр экономики ФРГ: санкции ЕС "лишат" Россию доступа к технологическому прогрессу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германии
Читать ria.ru в
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ФРГ ЗАЯВИЛ, ЧТО САНКЦИИ ЕС "ЛИШАТ РОССИЮ" ДОСТУПА К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ
РИА Новости
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРГерманияРоссияВ миреСанкции в отношении РоссииУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала