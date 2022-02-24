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Берлин утверждает, что санкции ЕС "лишат" Россию технологического прогресса
Берлин утверждает, что санкции ЕС "лишат" Россию технологического прогресса - РИА Новости, 24.02.2022
Берлин утверждает, что санкции ЕС "лишат" Россию технологического прогресса
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ФРГ ЗАЯВИЛ, ЧТО САНКЦИИ ЕС "ЛИШАТ РОССИЮ" ДОСТУПА К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:48
2022-02-24T16:48
2022-02-24T16:48
обострение ситуации в днр и лнр
германия
россия
в мире
санкции в отношении россии
украина
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МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ФРГ ЗАЯВИЛ, ЧТО САНКЦИИ ЕС "ЛИШАТ РОССИЮ" ДОСТУПА К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУРИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, в мире, санкции в отношении россии, украина
Берлин утверждает, что санкции ЕС "лишат" Россию технологического прогресса
Министр экономики ФРГ: санкции ЕС "лишат" Россию доступа к технологическому прогрессу