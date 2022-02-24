https://ria.ru/20220224/privivka-1774609872.html

От чего зависит реакция организма на бустерную прививку

Врач рассказал, от чего зависит реакция организма на бустерную прививку - РИА Новости, 24.02.2022

От чего зависит реакция организма на бустерную прививку

Бустерную прививку от COVID-19 большинство россиян переносят легче, чем первые два укола. Какие факторы влияют на поствакцинальную реакцию, рассказал в интервью РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T02:08

2022-02-24T02:08

2022-02-24T02:08

распространение коронавируса

общество

алексей водовозов

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Бустерную прививку от COVID-19 большинство россиян переносят легче, чем первые два укола. Какие факторы влияют на поствакцинальную реакцию, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.Введение третьей дозы вакцины от коронавирусной инфекции, как правило, легче воспринимается организмом, чем два этапа основной прививки. Это может быть связано с быстротой иммунной реакции на бустер, считает врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.Высокая скорость образования антител и активации клеточного иммунитета при ревакцинации может приводить к отсутствию побочных эффектов, полагает врач."Если человек после первых двух доз вакцины выходил из строя на несколько дней, его, например, основательно лихорадило, при бустере это встречается реже", – уточнил Водовозов.Однако бывают и исключения, продолжил он. Многое зависит от индивидуальных особенностей организма, и в некоторых случаях после бустерной прививки может быть больше нежелательных явлений, чем после основных этапов вакцинации."Но бывает и наоборот, когда люди первые две дозы не заметили совершенно, а третью перенесли как-то не очень", – добавил Водовозов.Врач перечислил факторы, влияющие на тяжесть поствакцинальной реакции."Даже не сильно заметное ОРВИ может сказаться на нашем самочувствии. Мы, например, не выспались или, предположим, у нас был стресс или еще что-то в этом роде. Каждый из этих факторов вносит свою лепту в общую картину готовности нашего организма к вакцинации. У женщин, например, фаза менструального цикла тоже имеет некоторое значение", – объяснил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.Реакция организма на прививку определяется большим количеством переменных, однако в любом случае вакцинация остается самым безопасным и надежным способом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20220215/omikron-1772786795.html

https://ria.ru/20220222/vaktsinatsiya-1774345213.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, алексей водовозов, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19