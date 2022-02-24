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В Польше запретили вещание нескольких российских телеканалов
В Польше запретили вещание нескольких российских телеканалов - РИА Новости, 24.02.2022
В Польше запретили вещание нескольких российских телеканалов
Вещание ряда российских телеканалов, в том числе RT, запретили в Польше, сообщил Государственный совет радиофонии и телевидения (KRRiT). РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:43
2022-02-24T22:33
в мире
польша
россия
донбасс
санкции
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луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
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ВАРШАВА, 24 фев — РИА Новости. Вещание ряда российских телеканалов, в том числе RT, запретили в Польше, сообщил Государственный совет радиофонии и телевидения (KRRiT).Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51 части седьмой Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР мною принято решение о проведении специальной военной операции". Президент России заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, польша, россия, донбасс, санкции, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии
21:43 24.02.2022 (обновлено: 22:33 24.02.2022)
 
В Польше запретили вещание нескольких российских телеканалов

Власти Польши запретили вещание нескольких российских телеканалов, в том числе RT

© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве . Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 фев — РИА Новости. Вещание ряда российских телеканалов, в том числе RT, запретили в Польше, сообщил Государственный совет радиофонии и телевидения (KRRiT).

"В связи с началом Российской Федерацией боевых действий на Украине, учитывая вопросы безопасности и обороноспособности Республики Польша, KRRiT принял резолюцию по вопросу удаления из реестра распространяемых телеканалов следующих программ: RT (Russia Today), RT Documentary, РТР-Планета, Союз TV, Россия 24", — говорится в сообщении Совета.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51 части седьмой Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР мною принято решение о проведении специальной военной операции". Президент России заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Вчера, 19:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия пришла на Украину за своим
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
В миреПольшаРоссияДонбассСанкцииДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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