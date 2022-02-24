https://ria.ru/20220224/polety-1774666264.html

Авиакомпания Wizz Air приостанавливает полеты на Украину и обратно

Авиакомпания Wizz Air приостанавливает полеты на Украину и обратно - РИА Новости, 24.02.2022

Авиакомпания Wizz Air приостанавливает полеты на Украину и обратно

Авиакомпания Wizz Air в связи с ситуацией на Украине приостанавливает все полеты в страну и из нее, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:58

2022-02-24T09:58

2022-02-24T10:06

обострение ситуации в днр и лнр

новости - туризм

украина

wizz air

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Авиакомпания Wizz Air в связи с ситуацией на Украине приостанавливает все полеты в страну и из нее, сообщила авиакомпания."В связи с текущими событиями в Украине и воздушном пространстве, Wizz Air с сожалением информирует клиентов, что авиакомпания должна временно приостановить все полеты в страну и из нее", - говорится в заявлении в официальном аккаунте Wizz Air в Facebook.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774658515.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/moskva-1774668850.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, украина, wizz air, донецкая народная республика, луганская народная республика