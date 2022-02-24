https://ria.ru/20220224/peregovory-1774637436.html

Джонсон поговорил с Зеленским

Джонсон поговорил с Зеленским - РИА Новости, 24.02.2022

Джонсон поговорил с Зеленским

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и что Британия с союзниками "ответят... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:01

2022-02-24T08:01

2022-02-24T08:16

обострение ситуации в днр и лнр

борис джонсон

владимир зеленский

великобритания

украина

россия

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и что Британия с союзниками "ответят решительно" на действия РФ."Я потрясен ужасающими событиями на Украине и поговорил с президентом Зеленским, чтобы обсудить следующие шаги. Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав неспровоцированное нападение на Украину. Великобритания и наши союзники ответят решительно", - написал Джонсон в Twitter.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/minoborony-1774635356.html

великобритания

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

борис джонсон, владимир зеленский, великобритания, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр