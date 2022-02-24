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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Канцлер Австрии осудил военную операцию России в Донбассе
Канцлер Австрии осудил военную операцию России в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022
Канцлер Австрии осудил военную операцию России в Донбассе
Канцлер Австрии Карл Нехаммер решительно осудил военную операцию России в Донбассе как вопиющее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:56
2022-02-24T09:07
обострение ситуации в днр и лнр
австрия
ситуация в днр и лнр
в мире
карл нехаммер
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер решительно осудил военную операцию России в Донбассе как вопиющее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины."Я решительно осуждаю необоснованное военное нападение России на Украину, это вновь является вопиющим нарушением ее территориальной целостности и суверенитета. Наши мысли с Украиной и ее народом в эти трудные часы. Россия должна немедленно прекратить боевые действия", - написал Нехаммер в Twitter.Он добавил, что уже обсудил ситуацию с главами Еврокомиссии и Евросовета, заверив в жёстком ответе ЕС на действия России.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/dnr-1774641967.html
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австрия, ситуация в днр и лнр, в мире, карл нехаммер, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
08:56 24.02.2022 (обновлено: 09:07 24.02.2022)
 
Канцлер Австрии осудил военную операцию России в Донбассе

Канцлер Австрии назвал военную операцию России в Донбассе нарушением суверенитета Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Карл Нехаммер во время пресс-конференции в рамках церемонии передачи должностных полномочий
Канцлер Австрии Карл Нехаммер во время пресс-конференции в рамках церемонии передачи должностных полномочий - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер во время пресс-конференции в рамках церемонии передачи должностных полномочий
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ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер решительно осудил военную операцию России в Донбассе как вопиющее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Я решительно осуждаю необоснованное военное нападение России на Украину, это вновь является вопиющим нарушением ее территориальной целостности и суверенитета. Наши мысли с Украиной и ее народом в эти трудные часы. Россия должна немедленно прекратить боевые действия", - написал Нехаммер в Twitter.
Он добавил, что уже обсудил ситуацию с главами Еврокомиссии и Евросовета, заверив в жёстком ответе ЕС на действия России.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР идут бои по всей линии соприкосновения
Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя: Киев не услышал призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАвстрияСитуация в ДНР и ЛНРВ миреКарл НехаммерРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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