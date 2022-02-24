https://ria.ru/20220224/obstrel-1774753012.html

Докучаевск находится под артобстрелом со стороны ВСУ, сообщили в ДНР

Докучаевск находится под артобстрелом со стороны ВСУ, сообщили в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022

Докучаевск находится под артобстрелом со стороны ВСУ, сообщили в ДНР

Докучаевск находится под артобстрелом вооруженных сил Украины, в Горловке идет стрелковый бой, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:56

2022-02-24T13:56

2022-02-24T14:03

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Докучаевск находится под артобстрелом вооруженных сил Украины, в Горловке идет стрелковый бой, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В 13:25 в Докучаевске в результате артиллерийского обстрела ВФУ поврежден газопровод, зафиксировано прямое попадание в жилой дом... В Горловке... идет стрелковый бой. Местные жители находятся в убежищах", - говорится в заявлении.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, днр