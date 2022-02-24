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Ленобласть почти на треть перевыполнила план нацпроекта "Экология"
Ленобласть почти на треть перевыполнила план нацпроекта "Экология" - РИА Новости, 24.02.2022
Ленобласть почти на треть перевыполнила план нацпроекта "Экология"
Ленинградская область по итогам 2021 года почти на треть перевыполнила план нацпроекта "Экология" по соотношению площади лесовосстановления к площади... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:10
2022-02-24T19:10
2022-02-24T19:11
ленинградская область
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россия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Ленинградская область по итогам 2021 года почти на треть перевыполнила план нацпроекта "Экология" по соотношению площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений — в регионе восстановлено 98,9% лесов при плане нацпроекта на 2021 год для региона в 76,6%, сообщил губернатор Александр Дрозденко на заседании правительства региона.По его словам, в регионе должно быть соотношение вырубленных и погибших лесов к лесовосстановлению ― один к одному, а лучше ― 1,2.Также глава региона сообщил, что Ленинградская область является лидером в России по эффективности использования лесов. По показателю фактических поступлений на 1 га область в четыре раза превышает средний показатель по Северо-Западному федеральному округу. В 2021 году средний доход с одного гектара в Ленинградской области составил 540,4 рублей.По итогам 2021 года в Ленинградской области в рамках компенсационного лесоразведения высажено 902,7 гектара новых лесов, в два раза больше, чем в 2020 году, согласованы проекты компенсационного лесоразведения на площади порядка 2,4 гектара.Всего в 2021 году в Ленинградской области лесовосстановление выполнено на площади 18 407,4 гектара - 102% к плану, из них искусственное лесовосстановление ― на площади 8 933,2 гектара (101%), сформирован запас семян для новых посадок леса в 3,859 тонны (103%). Все работы проведены в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".Объем производства продукции предприятий лесного комплекса по итогам года ― 87 миллиардов рублей, увеличение чистой прибыли ― 70% относительно 2020 года, объем инвестиций в отрасль ― 2 миллиарда рублей. Сумма уплаченных налогов и платежей ― 4,1 миллиарда рублей, в том числе в бюджет Ленинградской области ― 2,3 миллиарда рублей, фактические поступления платежей за использование лесов в федеральный бюджет увеличились на 3%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ленинградская область, россия, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Ленинградская область по итогам 2021 года почти на треть перевыполнила план нацпроекта "Экология" по соотношению площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений — в регионе восстановлено 98,9% лесов при плане нацпроекта на 2021 год для региона в 76,6%, сообщил губернатор Александр Дрозденко на заседании правительства региона.
По его словам, в регионе должно быть соотношение вырубленных и погибших лесов к лесовосстановлению ― один к одному, а лучше ― 1,2.
"У нас сегодня на территории области активно развиваются бизнеспроекты, инвесторы готовы заниматься лесовосстановлением с повышающим коэффициентом. Но мы столкнулись с нехваткой площадей для лесовосстановления: возможности лесовосстановления превышают площади, которые мы предоставляем. Поэтому прошу подготовить документы и выйти на федеральный уровень с законодательно инициативой о разрешении перевода в категории "земли лесного фонда" земель прочих категорий, на которых произведено лесовосстановление. В результате Ленинградская будет избавляться от земель, которые мы не можем использовать, а лесами будем прирастать", ― сказал Дрозденко.
Также глава региона сообщил, что Ленинградская область
является лидером в России
по эффективности использования лесов. По показателю фактических поступлений на 1 га область в четыре раза превышает средний показатель по Северо-Западному федеральному округу. В 2021 году средний доход с одного гектара в Ленинградской области составил 540,4 рублей.
По итогам 2021 года в Ленинградской области в рамках компенсационного лесоразведения высажено 902,7 гектара новых лесов, в два раза больше, чем в 2020 году, согласованы проекты компенсационного лесоразведения на площади порядка 2,4 гектара.
Всего в 2021 году в Ленинградской области лесовосстановление выполнено на площади 18 407,4 гектара - 102% к плану, из них искусственное лесовосстановление ― на площади 8 933,2 гектара (101%), сформирован запас семян для новых посадок леса в 3,859 тонны (103%). Все работы проведены в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".
Объем производства продукции предприятий лесного комплекса по итогам года ― 87 миллиардов рублей, увеличение чистой прибыли ― 70% относительно 2020 года, объем инвестиций в отрасль ― 2 миллиарда рублей. Сумма уплаченных налогов и платежей ― 4,1 миллиарда рублей, в том числе в бюджет Ленинградской области ― 2,3 миллиарда рублей, фактические поступления платежей за использование лесов в федеральный бюджет увеличились на 3%.