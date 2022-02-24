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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/nato-1774770281.html
Страны НАТО решили привести в действие оборонный план
Страны НАТО решили привести в действие оборонный план - РИА Новости, 24.02.2022
Страны НАТО решили привести в действие оборонный план
Постпреды НАТО решили реализовать оборонный план по размещению сил реагирования в странах альянса для защиты союзников, сообщил генсек организации Йенс... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:35
2022-02-24T16:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
йенс столтенберг
владимир путин
москва
россия
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Постпреды НАТО решили реализовать оборонный план по размещению сил реагирования в странах альянса для защиты союзников, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг."Мы обсудили сложившуюся ситуацию, постпреды после получения рекомендаций военных советников договорились задействовать наш оборонный план, который предусматривает размещение на время кризиса сил в странах альянса, включая силы реагирования", — заявил он.Генеральный секретарь добавил, что на заседании не обсуждался вопрос закрытия Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.Как утверждает Столтенберг, на Украине нет сил Североатлантического альянса."На территории Украины нет сил НАТО, и планов по их направлению туда тоже нет. Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО", — сказал генсек.Ранее сообщалось, что блок проводит "развертывание дополнительных оборонительных сухопутных и воздушных сил, а также морских сил в восточной части".Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".В Министерстве обороны отметили, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, нато, йенс столтенберг, владимир путин, москва, россия, дарданеллы
14:35 24.02.2022 (обновлено: 16:17 24.02.2022)
 
Страны НАТО решили привести в действие оборонный план

Генсек НАТО Столтенберг: альянс разместит силы реагирования на фоне украинского кризиса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Постпреды НАТО решили реализовать оборонный план по размещению сил реагирования в странах альянса для защиты союзников, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.
"Мы обсудили сложившуюся ситуацию, постпреды после получения рекомендаций военных советников договорились задействовать наш оборонный план, который предусматривает размещение на время кризиса сил в странах альянса, включая силы реагирования", — заявил он.
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Запад отказался от Украины: что дальше?
Генеральный секретарь добавил, что на заседании не обсуждался вопрос закрытия Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.
Как утверждает Столтенберг, на Украине нет сил Североатлантического альянса.
"На территории Украины нет сил НАТО, и планов по их направлению туда тоже нет. Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО", — сказал генсек.
Ранее сообщалось, что блок проводит "развертывание дополнительных оборонительных сухопутных и воздушных сил, а также морских сил в восточной части".
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Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
В Министерстве обороны отметили, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Давид Андриясов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНАТОЙенс СтолтенбергВладимир ПутинМоскваРоссияДарданеллы
 
 
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