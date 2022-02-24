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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/nato-1774731148.html
Джонсон созвал экстренное совещание НАТО из-за ситуации на Украине
Джонсон созвал экстренное совещание НАТО из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Джонсон созвал экстренное совещание НАТО из-за ситуации на Украине
Премьер-министр Великобритании заявил о необходимости проведения срочного саммита НАТО в связи с военной операцией России на Украине. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:55
2022-02-24T13:22
в мире
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
великобритания
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании заявил о необходимости проведения срочного саммита НАТО в связи с военной операцией России на Украине.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/zakharova-1774691227.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, великобритания, владимир путин, россия, украина, донбасс, нато, борис джонсон
12:55 24.02.2022 (обновлено: 13:22 24.02.2022)
 
Джонсон созвал экстренное совещание НАТО из-за ситуации на Украине

Премьер Британии Джонсон созвал экстренное совещание НАТО из-за ситуации на Украине

© REUTERS / Valentyn OgirenkoФлаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании заявил о необходимости проведения срочного саммита НАТО в связи с военной операцией России на Украине.

"Это катастрофа для нашего континента. Я обращусь к нации сегодня утром в связи с вторжением России на Украину. Я также созвонюсь с лидерами стран G7, я также призываю к проведению срочного саммита НАТО", - написал Джонсон в Twitter.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:14
"Отдыхайте". Захарова ответила на заявление Британии о помощи Украине
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВеликобританияВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассНАТОБорис Джонсон
 
 
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