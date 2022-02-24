https://ria.ru/20220224/nato-1774731148.html
Джонсон созвал экстренное совещание НАТО из-за ситуации на Украине
Джонсон созвал экстренное совещание НАТО из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Джонсон созвал экстренное совещание НАТО из-за ситуации на Украине
Премьер-министр Великобритании заявил о необходимости проведения срочного саммита НАТО в связи с военной операцией России на Украине. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:55
2022-02-24T12:55
2022-02-24T13:22
в мире
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
великобритания
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании заявил о необходимости проведения срочного саммита НАТО в связи с военной операцией России на Украине.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/zakharova-1774691227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, великобритания, владимир путин, россия, украина, донбасс, нато, борис джонсон
12:55 24.02.2022 (обновлено: 13:22 24.02.2022)
Джонсон созвал экстренное совещание НАТО из-за ситуации на Украине
Премьер Британии Джонсон созвал экстренное совещание НАТО из-за ситуации на Украине