https://ria.ru/20220224/matvienko-1774824293.html

Матвиенко раскритиковала противников военной операции на Украине

Матвиенко раскритиковала противников военной операции на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Матвиенко раскритиковала противников военной операции на Украине

Россияне, выступающие против специальной операции по демилитаризации Украины, в частности, деятели культуры, думают о своих сиюминутных трудностях и проблемах,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:09

2022-02-24T17:09

2022-02-24T17:39

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

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в мире

владимир путин

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ДУШАНБЕ, 24 фев - РИА Новости. Россияне, выступающие против специальной операции по демилитаризации Украины, в частности, деятели культуры, думают о своих сиюминутных трудностях и проблемах, а не о безопасности России и мирной жизни в стране, заявила журналистам спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко."Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и много другое - о чем мы неоднократно слышали - и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, - вот этого нельзя допустить", - сказала она, отвечая на вопрос по поводу звучащих в российском обществе голосах против операции и, в частности, позиции ряда деятелей культуры.По мнению спикера Совфеда, те, кто выступает против объявленной президентом военной операции, "заблуждаются"."Россия, как и любое другое государство, имеет право отстаивать свои национальные интересы и свою безопасность. В той обстановке, которая сложилась, по-другому, к сожалению, обеспечить безопасность России невозможно", - заявила Матвиенко.При этом, подчеркнула она, сегодня как никогда необходимо сплочение российской нации, общества и людей.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220224/spetsoperatsiya-1774802420.html

https://ria.ru/20220224/donbass-1774758895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика