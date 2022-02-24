https://ria.ru/20220224/markoni-1774826328.html

Маркони сбросил на "Танцах со звездами" 12 килограммов

Маркони сбросил на "Танцах со звездами" 12 килограммов - РИА Новости, 24.02.2022

Маркони сбросил на "Танцах со звездами" 12 килограммов

Владимир Маркони признался, что сбросил 12 килограммов за время участия в шоу "Танцы со звездами". Об этом он рассказал "Собеседнику". РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:45

2022-02-24T17:45

2022-02-24T17:45

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знаменитости

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Маркони признался, что сбросил 12 килограммов за время участия в шоу "Танцы со звездами". Об этом он рассказал "Собеседнику". Маркони выступает вместе с чемпионкой в 10 танцах среди профессионалов Евгенией Толстой. Новый, 13-й по счету, сезон шоу стартовал на телеканале "Россия 1" 16 февраля. В передаче участвуют танцевальные пары, в которых один партнер профессионал, другой – знаменитый артист.Среди судей конкурса Николай Цискаридзе. Недавно он рассказал РИА Новости, как создается проект.

https://ria.ru/20220123/tantsy-1768964221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

знаменитости