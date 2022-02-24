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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220224/markoni-1774826328.html
Маркони сбросил на "Танцах со звездами" 12 килограммов
Маркони сбросил на "Танцах со звездами" 12 килограммов - РИА Новости, 24.02.2022
Маркони сбросил на "Танцах со звездами" 12 килограммов
Владимир Маркони признался, что сбросил 12 килограммов за время участия в шоу "Танцы со звездами". Об этом он рассказал "Собеседнику". РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:45
2022-02-24T17:45
шоубиз
знаменитости
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Маркони признался, что сбросил 12 килограммов за время участия в шоу "Танцы со звездами". Об этом он рассказал "Собеседнику". Маркони выступает вместе с чемпионкой в 10 танцах среди профессионалов Евгенией Толстой. Новый, 13-й по счету, сезон шоу стартовал на телеканале "Россия 1" 16 февраля. В передаче участвуют танцевальные пары, в которых один партнер профессионал, другой – знаменитый артист.Среди судей конкурса Николай Цискаридзе. Недавно он рассказал РИА Новости, как создается проект.
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знаменитости
17:45 24.02.2022
 
Маркони сбросил на "Танцах со звездами" 12 килограммов

Маркони сбросил на "Танцах со звездами" 12 килограммов из-за многочасовых тренировок

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Ведущий шоу "Я вижу твой голос" Владимир Маркони
Ведущий шоу Я вижу твой голос Владимир Маркони - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Маркони признался, что сбросил 12 килограммов за время участия в шоу "Танцы со звездами". Об этом он рассказал "Собеседнику".
"Сейчас я уже не помню, что означают слова "сдоба" и "шоколад". Ну и еще мы репетируем по шесть часов каждый день", — говорит актер.
Маркони выступает вместе с чемпионкой в 10 танцах среди профессионалов Евгенией Толстой.
Новый, 13-й по счету, сезон шоу стартовал на телеканале "Россия 1" 16 февраля. В передаче участвуют танцевальные пары, в которых один партнер профессионал, другой – знаменитый артист.
Среди судей конкурса Николай Цискаридзе. Недавно он рассказал РИА Новости, как создается проект.
Шоу Танцы со звездами
23 января, 01:18Шоубиз
"Танцы со звездами": как делается шоу
Опубликовано: Елена Громова
 
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