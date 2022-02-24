Маркони сбросил на "Танцах со звездами" 12 килограммов
Маркони сбросил на "Танцах со звездами" 12 килограммов из-за многочасовых тренировок
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Ведущий шоу "Я вижу твой голос" Владимир Маркони
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Маркони признался, что сбросил 12 килограммов за время участия в шоу "Танцы со звездами". Об этом он рассказал "Собеседнику".
"Сейчас я уже не помню, что означают слова "сдоба" и "шоколад". Ну и еще мы репетируем по шесть часов каждый день", — говорит актер.
Маркони выступает вместе с чемпионкой в 10 танцах среди профессионалов Евгенией Толстой.
Новый, 13-й по счету, сезон шоу стартовал на телеканале "Россия 1" 16 февраля. В передаче участвуют танцевальные пары, в которых один партнер профессионал, другой – знаменитый артист.
Среди судей конкурса Николай Цискаридзе. Недавно он рассказал РИА Новости, как создается проект.
23 января, 01:18Шоубиз"Танцы со звездами": как делается шоу
Опубликовано: Елена Громова