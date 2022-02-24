https://ria.ru/20220224/kusturitsa-1774678299.html

Кустурица рассказал, когда начнет работу в Театре Российской армии

Кустурица рассказал, когда начнет работу в Театре Российской армии - РИА Новости, 24.02.2022

Кустурица рассказал, когда начнет работу в Театре Российской армии

Репертуар Театра Российской армии планируется изменить до конца года, пока есть идеи, но они еще не проработаны, сообщил журналистам сербский кинорежиссер Эмир... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:34

2022-02-24T10:34

2022-02-24T10:34

культура

новости культуры

центральный академический театр российской армии

театр

эмир кустурица

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СОЧИ, 24 фев – РИА Новости. Репертуар Театра Российской армии планируется изменить до конца года, пока есть идеи, но они еще не проработаны, сообщил журналистам сербский кинорежиссер Эмир Кустурица в среду."К репетиции (приступим – Прим. ред.) до конца года", – сказал кинорежиссер.Он также добавил, что у него уже есть идеи для нового репертуара, однако они не до конца проработаны. Кроме того, на вопрос журналистов планирует ли Кустурица переезд в Россию в связи с работой театра, кинорежиссер ответил, что над этим необходимо подумать.Ранее сообщалось, что Кустурица принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии.

https://ria.ru/20220223/kusturitsa-1774503757.html

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Татьяна Иткина

Татьяна Иткина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Иткина

новости культуры, центральный академический театр российской армии , театр, эмир кустурица