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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220224/kusturitsa-1774678299.html
Кустурица рассказал, когда начнет работу в Театре Российской армии
Кустурица рассказал, когда начнет работу в Театре Российской армии - РИА Новости, 24.02.2022
Кустурица рассказал, когда начнет работу в Театре Российской армии
Репертуар Театра Российской армии планируется изменить до конца года, пока есть идеи, но они еще не проработаны, сообщил журналистам сербский кинорежиссер Эмир... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:34
2022-02-24T10:34
культура
новости культуры
центральный академический театр российской армии
театр
эмир кустурица
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СОЧИ, 24 фев – РИА Новости. Репертуар Театра Российской армии планируется изменить до конца года, пока есть идеи, но они еще не проработаны, сообщил журналистам сербский кинорежиссер Эмир Кустурица в среду."К репетиции (приступим – Прим. ред.) до конца года", – сказал кинорежиссер.Он также добавил, что у него уже есть идеи для нового репертуара, однако они не до конца проработаны. Кроме того, на вопрос журналистов планирует ли Кустурица переезд в Россию в связи с работой театра, кинорежиссер ответил, что над этим необходимо подумать.Ранее сообщалось, что Кустурица принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии.
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новости культуры, центральный академический театр российской армии , театр, эмир кустурица
10:34 24.02.2022
 
Кустурица рассказал, когда начнет работу в Театре Российской армии

Кустурица приступит к репетициям в Театре Российской армии до конца года

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмир Кустурица и The No Smoking Orchestra на концерте в рамках юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи.
Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra на концерте в рамках юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи. - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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СОЧИ, 24 фев – РИА Новости. Репертуар Театра Российской армии планируется изменить до конца года, пока есть идеи, но они еще не проработаны, сообщил журналистам сербский кинорежиссер Эмир Кустурица в среду.
"К репетиции (приступим – Прим. ред.) до конца года", – сказал кинорежиссер.
Он также добавил, что у него уже есть идеи для нового репертуара, однако они не до конца проработаны.
Кроме того, на вопрос журналистов планирует ли Кустурица переезд в Россию в связи с работой театра, кинорежиссер ответил, что над этим необходимо подумать.
Ранее сообщалось, что Кустурица принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии.
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица на церемонии открытия международного фестиваля кинематографических дебютов Дух огня - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
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Опубликовано: Татьяна Иткина
 
КультураНовости культурыЦентральный академический театр Российской армииТеатрЭмир Кустурица
 
 
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