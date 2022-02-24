https://ria.ru/20220224/kusturitsa-1774678299.html
Кустурица рассказал, когда начнет работу в Театре Российской армии
Кустурица рассказал, когда начнет работу в Театре Российской армии - РИА Новости, 24.02.2022
Кустурица рассказал, когда начнет работу в Театре Российской армии
Репертуар Театра Российской армии планируется изменить до конца года, пока есть идеи, но они еще не проработаны, сообщил журналистам сербский кинорежиссер Эмир... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:34
2022-02-24T10:34
2022-02-24T10:34
культура
новости культуры
центральный академический театр российской армии
театр
эмир кустурица
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СОЧИ, 24 фев – РИА Новости. Репертуар Театра Российской армии планируется изменить до конца года, пока есть идеи, но они еще не проработаны, сообщил журналистам сербский кинорежиссер Эмир Кустурица в среду."К репетиции (приступим – Прим. ред.) до конца года", – сказал кинорежиссер.Он также добавил, что у него уже есть идеи для нового репертуара, однако они не до конца проработаны. Кроме того, на вопрос журналистов планирует ли Кустурица переезд в Россию в связи с работой театра, кинорежиссер ответил, что над этим необходимо подумать.Ранее сообщалось, что Кустурица принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, центральный академический театр российской армии , театр, эмир кустурица
Кустурица рассказал, когда начнет работу в Театре Российской армии
Кустурица приступит к репетициям в Театре Российской армии до конца года
СОЧИ, 24 фев – РИА Новости. Репертуар Театра Российской армии планируется изменить до конца года, пока есть идеи, но они еще не проработаны, сообщил журналистам сербский кинорежиссер Эмир Кустурица в среду.
"К репетиции (приступим – Прим. ред.) до конца года", – сказал кинорежиссер.
Он также добавил, что у него уже есть идеи для нового репертуара, однако они не до конца проработаны.
Кроме того, на вопрос журналистов планирует ли Кустурица переезд в Россию в связи с работой театра, кинорежиссер ответил, что над этим необходимо подумать.
Ранее сообщалось, что Кустурица принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии.
Опубликовано: Татьяна Иткина