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В Крыму закрыли все пункты пропуска на границе с Украиной

В Крыму закрыли все пункты пропуска на границе с Украиной - РИА Новости, 24.02.2022

В Крыму закрыли все пункты пропуска на границе с Украиной

Все пункты пропуска в Крыму на границе с Украиной закрыты до особого распоряжения, сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:32

2022-02-24T10:32

2022-02-24T10:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Все пункты пропуска в Крыму на границе с Украиной закрыты до особого распоряжения, сообщил советник главы республики Олег Крючков."Все пункты пропуска на границе с Украиной закрыты. Просим крымчан не планировать поездки до особого распоряжения", - сказал журналистам Крючков.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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