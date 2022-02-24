https://ria.ru/20220224/krym-1774654671.html

В Крыму развернут пункты приема беженцев

В Крыму развернут пункты приема беженцев - РИА Новости, 24.02.2022

В Крыму развернут пункты приема беженцев

Первые два пункт приема беженцев разворачиваются в крымском Армянске, который находится вблизи с границей с Украиной, сообщил журналистам советник главы... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:14

2022-02-24T09:14

2022-02-24T09:19

обострение ситуации в днр и лнр

республика крым

украина

василий небензя

сергей аксенов (политик)

владимир путин

в мире

донецкая народная республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Первые два пункт приема беженцев разворачиваются в крымском Армянске, который находится вблизи с границей с Украиной, сообщил журналистам советник главы республики Олег Крючков."МЧС разворачивает два пункта приема беженцев в Армянске", - сообщил Крючков.Развернуть на полуострове пункты приема беженцев с Украины поручил МЧС глава Крыма Сергей Аксенов.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/krym-1774647531.html

https://ria.ru/20220224/bezhentsy-1774654230.html

республика крым

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика крым, украина, василий небензя, сергей аксенов (политик), владимир путин, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, оон, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию