Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/krym-1774647531.html
Глава Крыма Аксенов заявил, что полуострову ничего не угрожает
Глава Крыма Аксенов заявил, что полуострову ничего не угрожает - РИА Новости, 24.02.2022
Глава Крыма Аксенов заявил, что полуострову ничего не угрожает
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в приграничной полосе с Крымом на территории Украины слышны разрывы и звуки выстрелов, подчеркнул при этом, что... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:46
2022-02-24T11:29
обострение ситуации в днр и лнр
общество
республика крым
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774695490_14:0:640:352_1920x0_80_0_0_a426919d09a3b195952b49f2a485fb6c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в приграничной полосе с Крымом на территории Украины слышны разрывы и звуки выстрелов, подчеркнул при этом, что полуострову ничего не угрожает."На сегодня Крыму и крымчанам ничего не угрожает. Ситуация на территории полностью контролируется правоохранительными структурами и подразделениями министерства обороны. Полностью владею информацией о том, что происходит в приграничной полосе. Слышны разрывы, звуки выстрелов", - сказал Аксенов в своем видеообращении к крымчанам.Он подчеркнул, что все действия происходят на территории Украины.Глава Крыма Сергей Аксенов на фоне обострения ситуации на Украине поручил организовать дополнительные автобусы в приграничных районах на севере Крыма на случай если люди захотят выехать вглубь полуострова.При этом глава республики призвал население соблюдать спокойствие, так как ситуация в регионе находится под контролем.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/bezhentsy-1774642411.html
https://ria.ru/20220224/samolety-1774628173.html
республика крым
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Крыму и крымчанам ничего не угрожает" – Сергей Аксенов об обстановке в Крыму
"На сегодняшний день Крыму и крымчанам ничего не угрожает. Ситуация в регионе полностью контролируется правоохранительными структурами и подразделениями МО РФ. Вся операция проходит на территории сопредельного государства", — глава Крыма Сергей Аксёнов опроверг информацию ряда СМИ, что на территории Крыма слышны звуки выстрелов и взрывов.
2022-02-24T08:46
true
PT2M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774695490_128:0:597:352_1920x0_80_0_0_bf80fc81c9a322dd048cb7a042c1ddce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, республика крым, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, совет федерации рф, оон
08:46 24.02.2022 (обновлено: 11:29 24.02.2022)
 
Глава Крыма Аксенов заявил, что полуострову ничего не угрожает

Глава Крыма Аксенов заявил, что в приграничной полосе на территории украины слышны разрывы

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в приграничной полосе с Крымом на территории Украины слышны разрывы и звуки выстрелов, подчеркнул при этом, что полуострову ничего не угрожает.
"На сегодня Крыму и крымчанам ничего не угрожает. Ситуация на территории полностью контролируется правоохранительными структурами и подразделениями министерства обороны. Полностью владею информацией о том, что происходит в приграничной полосе. Слышны разрывы, звуки выстрелов", - сказал Аксенов в своем видеообращении к крымчанам.
Глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:24
В Крыму организуют пункты приема беженцев
Он подчеркнул, что все действия происходят на территории Украины.
Глава Крыма Сергей Аксенов на фоне обострения ситуации на Украине поручил организовать дополнительные автобусы в приграничных районах на севере Крыма на случай если люди захотят выехать вглубь полуострова.
"Мной принято решение дополнительно на станциях "Крымавтотранса" в городе Джанкое, Армянске и Красноперекопске разместить дополнительное количество автобусов, для того, если кто желает выехать внутрь территории Республики Крым, чтобы такая возможность у всех была", - сказал Аксенов в своем видеообращении к крымчанам.
При этом глава республики призвал население соблюдать спокойствие, так как ситуация в регионе находится под контролем.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРеспублика КрымВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСовет Федерации РФООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала