08:46 24.02.2022 (обновлено: 11:29 24.02.2022)
Глава Крыма Аксенов заявил, что полуострову ничего не угрожает
Глава Крыма Аксенов заявил, что в приграничной полосе на территории украины слышны разрывы
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в приграничной полосе с Крымом на территории Украины слышны разрывы и звуки выстрелов, подчеркнул при этом, что полуострову ничего не угрожает.
"На сегодня Крыму и крымчанам ничего не угрожает. Ситуация на территории полностью контролируется правоохранительными структурами и подразделениями министерства обороны. Полностью владею информацией о том, что происходит в приграничной полосе. Слышны разрывы, звуки выстрелов", - сказал Аксенов в своем видеообращении к крымчанам.
Он подчеркнул, что все действия происходят на территории Украины.
Глава Крыма Сергей Аксенов на фоне обострения ситуации на Украине поручил организовать дополнительные автобусы в приграничных районах на севере Крыма на случай если люди захотят выехать вглубь полуострова.
"Мной принято решение дополнительно на станциях "Крымавтотранса" в городе Джанкое, Армянске и Красноперекопске разместить дополнительное количество автобусов, для того, если кто желает выехать внутрь территории Республики Крым, чтобы такая возможность у всех была", - сказал Аксенов в своем видеообращении к крымчанам.
При этом глава республики призвал население соблюдать спокойствие, так как ситуация в регионе находится под контролем.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова