https://ria.ru/20220224/krym-1774647531.html

Глава Крыма Аксенов заявил, что полуострову ничего не угрожает

Глава Крыма Аксенов заявил, что полуострову ничего не угрожает - РИА Новости, 24.02.2022

Глава Крыма Аксенов заявил, что полуострову ничего не угрожает

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в приграничной полосе с Крымом на территории Украины слышны разрывы и звуки выстрелов, подчеркнул при этом, что... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:46

2022-02-24T08:46

2022-02-24T11:29

обострение ситуации в днр и лнр

общество

республика крым

в мире

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луганская народная республика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в приграничной полосе с Крымом на территории Украины слышны разрывы и звуки выстрелов, подчеркнул при этом, что полуострову ничего не угрожает."На сегодня Крыму и крымчанам ничего не угрожает. Ситуация на территории полностью контролируется правоохранительными структурами и подразделениями министерства обороны. Полностью владею информацией о том, что происходит в приграничной полосе. Слышны разрывы, звуки выстрелов", - сказал Аксенов в своем видеообращении к крымчанам.Он подчеркнул, что все действия происходят на территории Украины.Глава Крыма Сергей Аксенов на фоне обострения ситуации на Украине поручил организовать дополнительные автобусы в приграничных районах на севере Крыма на случай если люди захотят выехать вглубь полуострова.При этом глава республики призвал население соблюдать спокойствие, так как ситуация в регионе находится под контролем.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/bezhentsy-1774642411.html

https://ria.ru/20220224/samolety-1774628173.html

республика крым

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Крыму и крымчанам ничего не угрожает" – Сергей Аксенов об обстановке в Крыму "На сегодняшний день Крыму и крымчанам ничего не угрожает. Ситуация в регионе полностью контролируется правоохранительными структурами и подразделениями МО РФ. Вся операция проходит на территории сопредельного государства", — глава Крыма Сергей Аксёнов опроверг информацию ряда СМИ, что на территории Крыма слышны звуки выстрелов и взрывов. 2022-02-24T08:46 true PT2M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, республика крым, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, совет федерации рф, оон