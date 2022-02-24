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Украинские КПП на границе с Белоруссией приостановили работу

Украинские КПП на границе с Белоруссией приостановили работу - РИА Новости, 24.02.2022

Украинские КПП на границе с Белоруссией приостановили работу

Погранкомитет Белоруссии сообщил, что все пункты пропуска Украины на границе между двумя странами приостановили свое функционирование на неопределенный срок. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:51

2022-02-24T12:51

2022-02-24T13:15

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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Погранкомитет Белоруссии сообщил, что все пункты пропуска Украины на границе между двумя странами приостановили свое функционирование на неопределенный срок.При этом там отметили, что "в то же время, по информации украинской стороны, пропуск через украинско-белорусскую границу граждан Беларуси, которые возвращаются с территории Украины в Беларусь, будет осуществляться через украинский пункт пропуска Выступовичи (с белорусской стороны – Новая Рудня)"."В свою очередь, белорусская сторона не прекращала оформление лиц и транспортных средств. Информация об организации выезда граждан Беларуси из Украины через другие украинские пункты пропуска уточняется", - добавили в ведомстве.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ria.ru/20220224/voyska-1774720801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, владимир путин, белоруссия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр