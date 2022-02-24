12:51 24.02.2022 (обновлено: 13:15 24.02.2022)
Украинские КПП на границе с Белоруссией приостановили работу
Погранкомитет Белоруссии сообщил, что все украинские КПП на границе приостановили работу
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Белорусско-украинская граница
МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Погранкомитет Белоруссии сообщил, что все пункты пропуска Украины на границе между двумя странами приостановили свое функционирование на неопределенный срок.
"По имеющейся информации, все пункты пропуска Украины на границе с Беларусью приостановили свое функционирование на неопределенный срок", - говорится в сообщении белорусского комитета в его Telegram-канале.
"В свою очередь, белорусская сторона не прекращала оформление лиц и транспортных средств. Информация об организации выезда граждан Беларуси из Украины через другие украинские пункты пропуска уточняется", - добавили в ведомстве.
Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев