10:20 24.02.2022 (обновлено: 10:46 24.02.2022)
Китай призвал к сдержанности на фоне военной операции России в Донбассе
МИД Китая призвал к сдержанности на фоне военной операции России в Донбассе
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Китай внимательно следит за происходящим на Украине, призывает стороны воздержаться от действий, которые приведут к тому, что ситуация выйдет из-под контроля, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Китайская сторона внимательно следит за последним развитием событий, мы призываем все стороны проявить сдержанность и предотвратить выход ситуации из-под контроля", - заявила дипломат.
При этом отвечая на вопрос о том, считает ли Пекин операцию РФ на Украине "вторжением", Хуа Чуньин указала, что нынешняя ситуация стала результатом множества факторов, а также выразила надежду, что стороны не закроют дверь для диалога и "предотвратят дальнейшую эскалацию".
Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Влада Копылова