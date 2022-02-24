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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/kitay-1774673725.html
Китай призвал к сдержанности на фоне военной операции России в Донбассе
Китай призвал к сдержанности на фоне военной операции России в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022
Китай призвал к сдержанности на фоне военной операции России в Донбассе
Китай внимательно следит за происходящим на Украине, призывает стороны воздержаться от действий, которые приведут к тому, что ситуация выйдет из-под контроля,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:20
2022-02-24T10:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
китай
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Китай внимательно следит за происходящим на Украине, призывает стороны воздержаться от действий, которые приведут к тому, что ситуация выйдет из-под контроля, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин."Китайская сторона внимательно следит за последним развитием событий, мы призываем все стороны проявить сдержанность и предотвратить выход ситуации из-под контроля", - заявила дипломат.При этом отвечая на вопрос о том, считает ли Пекин операцию РФ на Украине "вторжением", Хуа Чуньин указала, что нынешняя ситуация стала результатом множества факторов, а также выразила надежду, что стороны не закроют дверь для диалога и "предотвратят дальнейшую эскалацию".Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774658515.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, китай, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
10:20 24.02.2022 (обновлено: 10:46 24.02.2022)
 
Китай призвал к сдержанности на фоне военной операции России в Донбассе

МИД Китая призвал к сдержанности на фоне военной операции России в Донбассе

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Китай внимательно следит за происходящим на Украине, призывает стороны воздержаться от действий, которые приведут к тому, что ситуация выйдет из-под контроля, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Китайская сторона внимательно следит за последним развитием событий, мы призываем все стороны проявить сдержанность и предотвратить выход ситуации из-под контроля", - заявила дипломат.
При этом отвечая на вопрос о том, считает ли Пекин операцию РФ на Украине "вторжением", Хуа Чуньин указала, что нынешняя ситуация стала результатом множества факторов, а также выразила надежду, что стороны не закроют дверь для диалога и "предотвратят дальнейшую эскалацию".
Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство
В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРКитайРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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