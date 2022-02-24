https://ria.ru/20220224/kitay-1774673725.html

Китай призвал к сдержанности на фоне военной операции России в Донбассе

Китай призвал к сдержанности на фоне военной операции России в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022

Китай призвал к сдержанности на фоне военной операции России в Донбассе

Китай внимательно следит за происходящим на Украине, призывает стороны воздержаться от действий, которые приведут к тому, что ситуация выйдет из-под контроля,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:20

2022-02-24T10:20

2022-02-24T10:46

обострение ситуации в днр и лнр

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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Китай внимательно следит за происходящим на Украине, призывает стороны воздержаться от действий, которые приведут к тому, что ситуация выйдет из-под контроля, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин."Китайская сторона внимательно следит за последним развитием событий, мы призываем все стороны проявить сдержанность и предотвратить выход ситуации из-под контроля", - заявила дипломат.При этом отвечая на вопрос о том, считает ли Пекин операцию РФ на Украине "вторжением", Хуа Чуньин указала, что нынешняя ситуация стала результатом множества факторов, а также выразила надежду, что стороны не закроют дверь для диалога и "предотвратят дальнейшую эскалацию".Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774658515.html

китай

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ситуация в днр и лнр, китай, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика