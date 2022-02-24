Постпред Украины при ООН заявил, что Путин "объявил войну его стране"
Постпред Украины при ООН Кислица заявил, что Путин "объявил войну его стране"
Сергей Кислица
ООН, 24 фев – РИА Новости. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя выступление своего российского коллеги Василия Небензи о решении Кремля начать специальную военную операцию в Донбассе, заявил, что президент России Владимир Путин "объявил войну его стране".
"Посол РФ (Небензя) три минуты назад подтвердил, что его президент объявил войну моей стране", - сказал Кислица в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН, инициированного Украиной.
Он обратился к своему российскому коллеге с требованием официально подтвердить, что на момент проведения заседания СБ ООН "российские войска не ведут обстрелы, не бомбят украинские города и не выдвинулись на территорию Украины".
"У вас есть смартфон, вы можете позвонить (главе МИД РФ Сергею) Лаврову прямо сейчас. Мы можем объявить перерыв, чтобы вы вышли и позвонили", - предложил Кислица.
Президент РФ сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Максим Горбачев