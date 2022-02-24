https://ria.ru/20220224/kislitsa-1774627200.html

Постпред Украины при ООН заявил, что Путин "объявил войну его стране"

Постпред Украины при ООН заявил, что Путин "объявил войну его стране" - РИА Новости, 24.02.2022

Постпред Украины при ООН заявил, что Путин "объявил войну его стране"

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя выступление своего российского коллеги Василия Небензи о решении Кремля начать специальную... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:11

2022-02-24T07:11

2022-02-24T07:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149880/80/1498808038_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_18b21e612dc54fd84cd81c333a91e49e.jpg

ООН, 24 фев – РИА Новости. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя выступление своего российского коллеги Василия Небензи о решении Кремля начать специальную военную операцию в Донбассе, заявил, что президент России Владимир Путин "объявил войну его стране".Он обратился к своему российскому коллеге с требованием официально подтвердить, что на момент проведения заседания СБ ООН "российские войска не ведут обстрелы, не бомбят украинские города и не выдвинулись на территорию Украины"."У вас есть смартфон, вы можете позвонить (главе МИД РФ Сергею) Лаврову прямо сейчас. Мы можем объявить перерыв, чтобы вы вышли и позвонили", - предложил Кислица.Президент РФ сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ria.ru/20220224/isklyuchitelnost-1774626232.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон