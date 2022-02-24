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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/khunta-1774626799.html
Небензя заявил, что Россия ведет агрессию против захватившей власть хунты
Небензя заявил, что Россия ведет агрессию против захватившей власть хунты - РИА Новости, 24.02.2022
Небензя заявил, что Россия ведет агрессию против захватившей власть хунты
Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:07
2022-02-24T07:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Мы не производим агрессию против украинского народа, а против той хунты, которая захватила власть в Киеве", - сказал Небензя в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН, инициированного Украиной.Таким образом Небензя парировал слова своего украинского коллеги Сергея Кислицы, который перед этим призвал его попросить Кремль "прекратить агрессию" в отношении Украины.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/donetsk-1774626887.html
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия
07:07 24.02.2022 (обновлено: 07:17 24.02.2022)
 
Небензя заявил, что Россия ведет агрессию против захватившей власть хунты

Постпред при ООН Небензя заявил, что Россия ведет агрессию против захватившей власть хунты

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 24 фев – РИА Новости. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы не производим агрессию против украинского народа, а против той хунты, которая захватила власть в Киеве", - сказал Небензя в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН, инициированного Украиной.
Таким образом Небензя парировал слова своего украинского коллеги Сергея Кислицы, который перед этим призвал его попросить Кремль "прекратить агрессию" в отношении Украины.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецк - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Корреспондент РИА Новости сообщил, что обстановка в Донецке спокойная
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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