https://ria.ru/20220224/kanada-1774905791.html

Вице-премьер Канады заговорила по-русски после объявления санкций

Вице-премьер Канады заговорила по-русски после объявления санкций - РИА Новости, 24.02.2022

Вице-премьер Канады заговорила по-русски после объявления санкций

Вице-премьер Канады Христя Фриланд после объявления о новых санкциях против РФ заявила по-русски, что их "ссора" не с российским народом, а с президентом страны РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T22:10

2022-02-24T22:10

2022-02-24T22:10

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Вице-премьер Канады Христя Фриланд после объявления о новых санкциях против РФ заявила по-русски, что их "ссора" не с российским народом, а с президентом страны Владимиром Путиным и его окружением.Этническая украинка Фриланд занимает также пост министра финансов и играет в этом качестве ключевую роль с антироссийском прессинге."И моим друзьям в России я хочу сказать прямо и четко: наша ссора не с российским народом, а с президентом Путиным и с теми, кто его окружает и поддерживает, с теми, кто сделал кровавый выбор атаковать суверенную демократическую страну", - сказала она на пресс-конференции.Перед этим Фриланд обратилась к украинцам со словами "Ще не вмерла Україна" ("Не погибла еще Украина").Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774896568.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/sanktsii-1774899103.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, совет федерации рф, оон, владимир путин