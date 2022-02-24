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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украинский истребитель вторгся в воздушное пространство Румынии
Украинский истребитель вторгся в воздушное пространство Румынии - РИА Новости, 24.02.2022
Украинский истребитель вторгся в воздушное пространство Румынии
Украинский военный самолет незаконно вторгся в воздушное пространство Румынии и был сопровожден для посадки на авиабазу в Бакэу, пилот был задержан, сообщает... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:49
2022-02-24T11:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
василий небензя
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
ввс украины
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КИШИНЕВ, 24 фев — РИА Новости. Украинский военный самолет незаконно вторгся в воздушное пространство Румынии и был сопровожден для посадки на авиабазу в Бакэу, пилот был задержан, сообщает пресс-служба румынского министерства обороны."В четверг, 24 февраля, два самолета F-16 Fighting Falcon румынских ВВС боевой службы Воздушного командования НАТО вылетели для выяснения воздушной обстановки в связи с несанкционированным полетом в северной части Румынии. Самолет Су-27, принадлежащий ВВС Украины, был сопровожден для немедленной посадки на авиабазе 95 Бакэу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.После приземления украинский военный летчик предоставил себя в распоряжение румынских властей. Пилот задержан до выяснения обстоятельств."Что касается ситуации с безопасностью в Украине, румынская армия задействовала пункты военного управления, на которые возложена ответственность за наблюдение за ситуацией и координацию сил и средств", - добавили в министерстве.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/lufthansa-1774702090.html
https://ria.ru/20220224/samolet-1774651686.html
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в мире, владимир путин, василий небензя, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ввс украины, совет федерации рф, оон, f-16, су-27, румыния
11:49 24.02.2022
 
Украинский истребитель вторгся в воздушное пространство Румынии

Минобороны Румынии сообщило о перехвате украинского военного самолета

© U.S. Air Force / Christopher SparksИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины
© U.S. Air Force / Christopher Sparks
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КИШИНЕВ, 24 фев — РИА Новости. Украинский военный самолет незаконно вторгся в воздушное пространство Румынии и был сопровожден для посадки на авиабазу в Бакэу, пилот был задержан, сообщает пресс-служба румынского министерства обороны.
"В четверг, 24 февраля, два самолета F-16 Fighting Falcon румынских ВВС боевой службы Воздушного командования НАТО вылетели для выяснения воздушной обстановки в связи с несанкционированным полетом в северной части Румынии. Самолет Су-27, принадлежащий ВВС Украины, был сопровожден для немедленной посадки на авиабазе 95 Бакэу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.
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После приземления украинский военный летчик предоставил себя в распоряжение румынских властей. Пилот задержан до выяснения обстоятельств.
"Что касается ситуации с безопасностью в Украине, румынская армия задействовала пункты военного управления, на которые возложена ответственность за наблюдение за ситуацией и координацию сил и средств", - добавили в министерстве.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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В Минобороны опровергли данные о якобы сбитом самолете над Украиной
Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинВасилий НебензяДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВВС УкраиныСовет Федерации РФООНF-16Су-27Румыния
 
 
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