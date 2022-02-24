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Украинский истребитель вторгся в воздушное пространство Румынии

Украинский истребитель вторгся в воздушное пространство Румынии - РИА Новости, 24.02.2022

Украинский истребитель вторгся в воздушное пространство Румынии

Украинский военный самолет незаконно вторгся в воздушное пространство Румынии и был сопровожден для посадки на авиабазу в Бакэу, пилот был задержан, сообщает... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:49

2022-02-24T11:49

2022-02-24T11:49

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в мире

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василий небензя

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КИШИНЕВ, 24 фев — РИА Новости. Украинский военный самолет незаконно вторгся в воздушное пространство Румынии и был сопровожден для посадки на авиабазу в Бакэу, пилот был задержан, сообщает пресс-служба румынского министерства обороны."В четверг, 24 февраля, два самолета F-16 Fighting Falcon румынских ВВС боевой службы Воздушного командования НАТО вылетели для выяснения воздушной обстановки в связи с несанкционированным полетом в северной части Румынии. Самолет Су-27, принадлежащий ВВС Украины, был сопровожден для немедленной посадки на авиабазе 95 Бакэу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.После приземления украинский военный летчик предоставил себя в распоряжение румынских властей. Пилот задержан до выяснения обстоятельств."Что касается ситуации с безопасностью в Украине, румынская армия задействовала пункты военного управления, на которые возложена ответственность за наблюдение за ситуацией и координацию сил и средств", - добавили в министерстве.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/lufthansa-1774702090.html

https://ria.ru/20220224/samolet-1774651686.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

румыния

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

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