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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/guterresh-1774633680.html
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить конфликт на Украине немедленно. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:43
2022-02-24T07:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
оон
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
василий небензя
антониу гутерреш
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить конфликт на Украине немедленно."Этот конфликт должен быть прекращен сейчас", - сказал Гутерреш.Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что на фоне нынешних событий в Донбассе наступил самый печальный момент в его карьере."Наступил самый печальный момент в моей карьере на посту генерального секретаря", - сказал Гутерреш журналистам.Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал президента РФ Владимира Путина вернуть войска в Россию и не допустить худшей войны в Европе с начала этого века."В нынешних обстоятельствах я должен сказать: президент (Владимир) Путин, во имя человечества, верните ваши войска назад в Россию. Во имя человечества не дайте начаться в Европе тому, что может стать худшей войной с начала века", - сказал Гутерреш журналистам.По его словам, полномасштабный конфликт грозит последствиями не только разрушительными для Украины, не только трагическими для РФ. Он угрожает последствиями, "которые мы даже не можем предвидеть – в том, что касается воздействия на глобальную экономику, восстановление от коронавируса". Как указал генсек, многим странам будет тяжело восстанавливаться при высоких ценах на нефть, в условиях прекращения экспорта.Последствия для России в случае масштабной войны на Украине будут значительными, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш."Понятно, что военная операция будет проходить на территории Украины. И очевидно, что если она приведет к всеобщей войне, тяжело предсказать, как драматично это будет в контексте числа погибших, покинувших жилища", - сказал Гутерреш."Понятно, что последствия для РФ будут очень значительными. Не мне говорить о санкциях, которые применяются, но понятно, что будут также последствия", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/narusheniya-1774628779.html
https://ria.ru/20220224/putin-1774622552.html
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Ольга Филиппова
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в мире, оон, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, василий небензя, антониу гутерреш, владимир путин
07:43 24.02.2022 (обновлено: 07:45 24.02.2022)
 
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине

Генсек ООН Гутерреш призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Читать ria.ru в
ООН, 24 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить конфликт на Украине немедленно.
"Этот конфликт должен быть прекращен сейчас", - сказал Гутерреш.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что на фоне нынешних событий в Донбассе наступил самый печальный момент в его карьере.
"Наступил самый печальный момент в моей карьере на посту генерального секретаря", - сказал Гутерреш журналистам.
ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СММ отметила почти две тысячи случаев нарушения прекращения огня в Донбассе
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал президента РФ Владимира Путина вернуть войска в Россию и не допустить худшей войны в Европе с начала этого века.
"В нынешних обстоятельствах я должен сказать: президент (Владимир) Путин, во имя человечества, верните ваши войска назад в Россию. Во имя человечества не дайте начаться в Европе тому, что может стать худшей войной с начала века", - сказал Гутерреш журналистам.
По его словам, полномасштабный конфликт грозит последствиями не только разрушительными для Украины, не только трагическими для РФ. Он угрожает последствиями, "которые мы даже не можем предвидеть – в том, что касается воздействия на глобальную экономику, восстановление от коронавируса". Как указал генсек, многим странам будет тяжело восстанавливаться при высоких ценах на нефть, в условиях прекращения экспорта.
Последствия для России в случае масштабной войны на Украине будут значительными, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
06:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин: нельзя без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид
"Понятно, что военная операция будет проходить на территории Украины. И очевидно, что если она приведет к всеобщей войне, тяжело предсказать, как драматично это будет в контексте числа погибших, покинувших жилища", - сказал Гутерреш.
"Понятно, что последствия для РФ будут очень значительными. Не мне говорить о санкциях, которые применяются, но понятно, что будут также последствия", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
"Детям страшно": жители Донбасса бегут в Россию
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

Жители ДНР на железнодорожной станции Донецк-2 во время эвакуации в Ростовскую область
1 из 13

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© REUTERS / Alexander Ermochenko

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

Мальчик в поезде во время эвакуации беженцев с территории ДНР
2 из 13

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
3 из 13

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

Жительница Донбасса в автобусе на территории железнодорожного вокзала Воронеж-1
4 из 13

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
5 из 13

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

Жители Донбасса в столовой на территории детского лагеря Голубой экран в Воронеже
6 из 13

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

Жители Донбасса во время размещения на территории детского лагеря Голубой экран в Воронеже
7 из 13

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

Сотрудник МЧС РФ с ребенком на руках во время размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
8 из 13

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
9 из 13

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

Жители Донецкой и Луганской народных республик в столовой гостиницы Ахтуба в городе Волжский
10 из 13

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
11 из 13

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

Девушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге
12 из 13

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге
13 из 13

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 13

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
3 из 13

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
4 из 13

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
5 из 13

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
6 из 13

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
7 из 13

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
9 из 13

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
10 из 13

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
11 из 13

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
12 из 13

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
13 из 13

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреООНЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВасилий НебензяАнтониу ГутеррешВладимир Путин
 
 
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