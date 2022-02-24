https://ria.ru/20220224/guterresh-1774633680.html

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить конфликт на Украине немедленно. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:43

2022-02-24T07:43

2022-02-24T07:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

оон

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

василий небензя

антониу гутерреш

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ООН, 24 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить конфликт на Украине немедленно."Этот конфликт должен быть прекращен сейчас", - сказал Гутерреш.Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что на фоне нынешних событий в Донбассе наступил самый печальный момент в его карьере."Наступил самый печальный момент в моей карьере на посту генерального секретаря", - сказал Гутерреш журналистам.Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал президента РФ Владимира Путина вернуть войска в Россию и не допустить худшей войны в Европе с начала этого века."В нынешних обстоятельствах я должен сказать: президент (Владимир) Путин, во имя человечества, верните ваши войска назад в Россию. Во имя человечества не дайте начаться в Европе тому, что может стать худшей войной с начала века", - сказал Гутерреш журналистам.По его словам, полномасштабный конфликт грозит последствиями не только разрушительными для Украины, не только трагическими для РФ. Он угрожает последствиями, "которые мы даже не можем предвидеть – в том, что касается воздействия на глобальную экономику, восстановление от коронавируса". Как указал генсек, многим странам будет тяжело восстанавливаться при высоких ценах на нефть, в условиях прекращения экспорта.Последствия для России в случае масштабной войны на Украине будут значительными, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш."Понятно, что военная операция будет проходить на территории Украины. И очевидно, что если она приведет к всеобщей войне, тяжело предсказать, как драматично это будет в контексте числа погибших, покинувших жилища", - сказал Гутерреш."Понятно, что последствия для РФ будут очень значительными. Не мне говорить о санкциях, которые применяются, но понятно, что будут также последствия", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/narusheniya-1774628779.html

https://ria.ru/20220224/putin-1774622552.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, оон, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, василий небензя, антониу гутерреш, владимир путин