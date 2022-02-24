"Жизнь идет": Гришечкин рассказал о браке с молодой супругой
Актер Вячеслав Гришечкин рассказал о браке с молодой супругой Дианой
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Вячеслав Гришечкин рассказал о браке с молодой супругой. Его избранница Диана младше актера на 26 лет.
Предложение руки и сердца артист сделал возлюбленной во время спектакля. Для нее это оказалось неожиданностью.
"Для Дианы это было неожиданностью. Она, конечно, согласилась. Все в жизни меняется. Кто-то уходит, кто-то приходит… Самое главное – помнить. У меня было две жены: от первого брака у меня дочь, которой 31 год. Во втором браке не случилось детей, к сожалению. Ну, жизнь идет", – рассказал Вячеслав.
В интервью в программе "Судьба человека" Гришечкин признался, что его супруга почти одного возраста с дочерью: Диане 33 года.
"Ну, что же, она меня папой будет называть?" – пошутил актер.
Одной из наиболее известных ролей Гришечкина стал образ полковника Александра Староконя в сериале "Солдаты".
Ранее стало известно, что Евгения Добровольская подала на развод с молодым мужем.
Опубликовано: Жанна Старицына