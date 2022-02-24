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Шоубиз
https://ria.ru/20220224/grishechkin-1774682960.html
"Жизнь идет": Гришечкин рассказал о браке с молодой супругой
"Жизнь идет": Гришечкин рассказал о браке с молодой супругой - РИА Новости, 24.02.2022
"Жизнь идет": Гришечкин рассказал о браке с молодой супругой
Вячеслав Гришечкин рассказал о браке с молодой супругой. Его избранница Диана младше актера на 26 лет. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:04
2022-02-24T11:04
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Вячеслав Гришечкин рассказал о браке с молодой супругой. Его избранница Диана младше актера на 26 лет.Предложение руки и сердца артист сделал возлюбленной во время спектакля. Для нее это оказалось неожиданностью.В интервью в программе "Судьба человека" Гришечкин признался, что его супруга почти одного возраста с дочерью: Диане 33 года.Одной из наиболее известных ролей Гришечкина стал образ полковника Александра Староконя в сериале "Солдаты".Ранее стало известно, что Евгения Добровольская подала на развод с молодым мужем.
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знаменитости, шоу-бизнес
11:04 24.02.2022
 
"Жизнь идет": Гришечкин рассказал о браке с молодой супругой

Актер Вячеслав Гришечкин рассказал о браке с молодой супругой Дианой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Вячеслав Гришечкин
Актер Вячеслав Гришечкин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Вячеслав Гришечкин рассказал о браке с молодой супругой. Его избранница Диана младше актера на 26 лет.
Предложение руки и сердца артист сделал возлюбленной во время спектакля. Для нее это оказалось неожиданностью.

"Для Дианы это было неожиданностью. Она, конечно, согласилась. Все в жизни меняется. Кто-то уходит, кто-то приходит… Самое главное – помнить. У меня было две жены: от первого брака у меня дочь, которой 31 год. Во втором браке не случилось детей, к сожалению. Ну, жизнь идет", – рассказал Вячеслав.

В интервью в программе "Судьба человека" Гришечкин признался, что его супруга почти одного возраста с дочерью: Диане 33 года.

"Ну, что же, она меня папой будет называть?" – пошутил актер.

Одной из наиболее известных ролей Гришечкина стал образ полковника Александра Староконя в сериале "Солдаты".
Ранее стало известно, что Евгения Добровольская подала на развод с молодым мужем.
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