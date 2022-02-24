https://ria.ru/20220224/grishechkin-1774682960.html

"Жизнь идет": Гришечкин рассказал о браке с молодой супругой

"Жизнь идет": Гришечкин рассказал о браке с молодой супругой - РИА Новости, 24.02.2022

"Жизнь идет": Гришечкин рассказал о браке с молодой супругой

Вячеслав Гришечкин рассказал о браке с молодой супругой. Его избранница Диана младше актера на 26 лет. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:04

2022-02-24T11:04

2022-02-24T11:04

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774674633_0:121:3056:1840_1920x0_80_0_0_261468bbaa707134d2f24f1af2415f24.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Вячеслав Гришечкин рассказал о браке с молодой супругой. Его избранница Диана младше актера на 26 лет.Предложение руки и сердца артист сделал возлюбленной во время спектакля. Для нее это оказалось неожиданностью.В интервью в программе "Судьба человека" Гришечкин признался, что его супруга почти одного возраста с дочерью: Диане 33 года.Одной из наиболее известных ролей Гришечкина стал образ полковника Александра Староконя в сериале "Солдаты".Ранее стало известно, что Евгения Добровольская подала на развод с молодым мужем.

https://ria.ru/20220113/leps-1767715777.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес