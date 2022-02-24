https://ria.ru/20220224/germaniya-1774659172.html

Бербок заявила, что мир "не забудет" России военные действия на Украине

Бербок заявила, что мир "не забудет" России военные действия на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Бербок заявила, что мир "не забудет" России военные действия на Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что мировое сообщество "не забудет" России военные действия на Украине. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:30

2022-02-24T09:30

2022-02-24T09:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

василий небензя

донецкая народная республика

украина

россия

мид германии

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что мировое сообщество "не забудет" России военные действия на Украине."Нападая на Украину, Россия нарушает самые элементарные правила международного порядка. Мировое сообщество не забудет России этот позорный день. Мы будем реагировать вместе с нашими партнерами. Вся наша солидарность с Украиной", - говорится в заявлении министра, распространенном пресс-службой МИД ФРГ.В заявлении также указано, что министр Бербок распорядилась о созыве кризисного штаба в МИД ФРГ в связи с ситуацией на Украине, совещание начнется в 8.30 утра (10.30 мск).Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/germaniya-1774657045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, василий небензя, донецкая народная республика, украина, россия, мид германии, совет федерации рф, оон, ситуация в днр и лнр