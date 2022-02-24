08:24 24.02.2022 (обновлено: 08:56 24.02.2022)
Шольц назвал военную операцию на Украине нарушением международного права
Канцлер Германии Шольц назвал военную операцию на Украине нарушением международного права
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отреагировал на военные действия на Украине, считает их вопиющим нарушением международного права, сообщил в четверг утром телеканал N24.
"Шольц... заявил, что считает это вопиющим нарушением международного права", - сообщил телеканал без ссылки на источник.
"Россия должна немедленно прекратить эту военную акцию. Сегодня мы будем тесно координировать свои действия в рамках G7, НАТО и ЕС. Это ужасный день для Украины и черный день для Европы. Нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права. Ничто не может оправдать его. Германия решительно осуждает этот безрассудный поступок президента Путина. Наша солидарность с Украиной и ее народом", - заявил Шольц в Twitter.
Der russische Angriff auf die Ukraine ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts. Er ist durch nichts zu rechtfertigen ist. Deutschland verurteilt diesen rücksichtslosen Akt von Präsident Putin aufs Schärfste. Unsere Solidarität gilt der Ukraine und ihren Menschen. (1/2)— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 24, 2022
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Опубликовано: Дарья Буймова