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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/germaniya-1774642268.html
Шольц назвал военную операцию на Украине нарушением международного права
Шольц назвал военную операцию на Украине нарушением международного права - РИА Новости, 24.02.2022
Шольц назвал военную операцию на Украине нарушением международного права
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отреагировал на военные действия на Украине, считает их вопиющим нарушением международного права, сообщил в четверг утром телеканал N24. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:24
2022-02-24T08:56
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
василий небензя
донецкая народная республика
украина
россия
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отреагировал на военные действия на Украине, считает их вопиющим нарушением международного права, сообщил в четверг утром телеканал N24."Шольц... заявил, что считает это вопиющим нарушением международного права", - сообщил телеканал без ссылки на источник."Россия должна немедленно прекратить эту военную акцию. Сегодня мы будем тесно координировать свои действия в рамках G7, НАТО и ЕС. Это ужасный день для Украины и черный день для Европы. Нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права. Ничто не может оправдать его. Германия решительно осуждает этот безрассудный поступок президента Путина. Наша солидарность с Украиной и ее народом", - заявил Шольц в Twitter.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/chekhiya-1774646244.html
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, василий небензя, донецкая народная республика, украина, россия, совет федерации рф, оон, олаф шольц
08:24 24.02.2022 (обновлено: 08:56 24.02.2022)
 
Шольц назвал военную операцию на Украине нарушением международного права

Канцлер Германии Шольц назвал военную операцию на Украине нарушением международного права

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отреагировал на военные действия на Украине, считает их вопиющим нарушением международного права, сообщил в четверг утром телеканал N24.
"Шольц... заявил, что считает это вопиющим нарушением международного права", - сообщил телеканал без ссылки на источник.
Карлов мост в Праге - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:41
Глава МИД Чехии осудил решение России о военной операции
"Россия должна немедленно прекратить эту военную акцию. Сегодня мы будем тесно координировать свои действия в рамках G7, НАТО и ЕС. Это ужасный день для Украины и черный день для Европы. Нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права. Ничто не может оправдать его. Германия решительно осуждает этот безрассудный поступок президента Путина. Наша солидарность с Украиной и ее народом", - заявил Шольц в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин: попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинВасилий НебензяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияСовет Федерации РФООНОлаф Шольц
 
 
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