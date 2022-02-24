https://ria.ru/20220224/genkonsulstvo-1774803067.html
Чехия приостановила работу генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге
Чехия приостановила работу генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге - РИА Новости, 24.02.2022
Чехия приостановила работу генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге
Правительство Чехии приняло решение об отзыве разрешения на деятельность генконсульств РФ в Карловых Варах и Брно, сообщил в четверг премьер Петр Фиала. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:08
2022-02-24T16:08
2022-02-24T16:21
чехия
санкт-петербург
екатеринбург
россия
в мире
карловы вары
брно
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ПРАГА, 24 фев — РИА Новости. Правительство Чехии приняло решение об отзыве разрешения на деятельность генконсульств РФ в Карловых Варах и Брно, сообщил в четверг премьер Петр Фиала."Правительство Чехии приняло в четверг решение об отзыве разрешения на деятельность в республике генконсульств России в городах Карловы Вары (на западе страны) и Брно (на юго-востоке страны)", — сообщил Фиала.По словам премьера, одновременно кабмин принял решение о временном прекращении деятельности генконсульств Чехии в российских городах Санкт-Петербург и Екатеринбург.
https://ria.ru/20220224/vizy-1774807455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехия, санкт-петербург, екатеринбург, россия, в мире, карловы вары, брно
16:08 24.02.2022 (обновлено: 16:21 24.02.2022)
Чехия приостановила работу генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге
Правительство Чехии решило приостановить работу генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге