https://ria.ru/20220224/genkonsulstvo-1774803067.html

Чехия приостановила работу генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге

Чехия приостановила работу генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге - РИА Новости, 24.02.2022

Чехия приостановила работу генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге

Правительство Чехии приняло решение об отзыве разрешения на деятельность генконсульств РФ в Карловых Варах и Брно, сообщил в четверг премьер Петр Фиала. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:08

2022-02-24T16:08

2022-02-24T16:21

чехия

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ПРАГА, 24 фев — РИА Новости. Правительство Чехии приняло решение об отзыве разрешения на деятельность генконсульств РФ в Карловых Варах и Брно, сообщил в четверг премьер Петр Фиала."Правительство Чехии приняло в четверг решение об отзыве разрешения на деятельность в республике генконсульств России в городах Карловы Вары (на западе страны) и Брно (на юго-востоке страны)", — сообщил Фиала.По словам премьера, одновременно кабмин принял решение о временном прекращении деятельности генконсульств Чехии в российских городах Санкт-Петербург и Екатеринбург.

https://ria.ru/20220224/vizy-1774807455.html

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

чехия, санкт-петербург, екатеринбург, россия, в мире, карловы вары, брно