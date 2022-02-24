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https://ria.ru/20220224/gaz-1774817400.html
В Германии признали зависимость страны от российского газа
В Германии признали зависимость страны от российского газа - РИА Новости, 24.02.2022
В Германии признали зависимость страны от российского газа
У ФРГ есть зависимость в газовых поставках от России, но обеспечение газом этой зимой гарантировано, заявил журналистам в Берлине вице-канцлер Германии, министр РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:48
2022-02-24T17:43
россия
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минэкономики фрг
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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. У ФРГ есть зависимость в газовых поставках от России, но обеспечение газом этой зимой гарантировано, заявил журналистам в Берлине вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек."У Германии есть газовая зависимость от российского газа в 55%. Вы знаете, что цены на газ были высокими, и газохранилища до начала зимы не были достаточно наполнены… Мы использовали разные инструменты в течение зимы, чтобы стабилизировать уровень заполненности…, который сейчас соответствует среднегодовым показателям 2017 года. Сейчас можно сказать, что мы уверенно пройдем через эту зиму, и обеспечение газом даже в том случае…, когда цены вновь вырастут или Россия сократит обеспечение газом, или прекратит, будет надежным", - сказал министр.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
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россия, германия, минэкономики фрг, в мире, экономика, киев, луганская народная республика, совет федерации рф, оон
16:48 24.02.2022 (обновлено: 17:43 24.02.2022)
 
В Германии признали зависимость страны от российского газа

Глава Минэкономики Германии: у страны есть зависимость от российского газа

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. У ФРГ есть зависимость в газовых поставках от России, но обеспечение газом этой зимой гарантировано, заявил журналистам в Берлине вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек.
Германии есть газовая зависимость от российского газа в 55%. Вы знаете, что цены на газ были высокими, и газохранилища до начала зимы не были достаточно наполнены… Мы использовали разные инструменты в течение зимы, чтобы стабилизировать уровень заполненности…, который сейчас соответствует среднегодовым показателям 2017 года. Сейчас можно сказать, что мы уверенно пройдем через эту зиму, и обеспечение газом даже в том случае…, когда цены вновь вырастут или Россия сократит обеспечение газом, или прекратит, будет надежным", - сказал министр.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:40
В ФРГ заявили о необходимости отказаться от покупки угля и газа в России
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
16:56
В Германии выразили надежду на стабилизацию рынка газа
Опубликовано: Наталья Макарова
 
РоссияГерманияМинэкономики ФРГВ миреЭкономикаКиевЛуганская Народная РеспубликаСовет Федерации РФООН
 
 
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