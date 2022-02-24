https://ria.ru/20220224/ekonomika-1774823758.html

Ленобласть реализует экономику замкнутого цикла

Ленобласть реализует экономику замкнутого цикла - РИА Новости, 24.02.2022

Ленобласть реализует экономику замкнутого цикла

Максимальное вовлечение отходов во вторичный цикл использования и экономия ресурсов – цель нового соглашения Ленинградской области и Российского экологического... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:07

2022-02-24T17:07

2022-02-24T17:07

ленинградская область

российский экологический оператор

ленинградская область

жкх

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Максимальное вовлечение отходов во вторичный цикл использования и экономия ресурсов – цель нового соглашения Ленинградской области и Российского экологического оператора (РЭО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, реализация проекта по созданию комплексной системы обращения с отходами производства и потребления, построенной на принципах экономики замкнутого цикла на территории Ленинградской области предусмотрено соглашением между правительством региона и Российским экологическим оператором, заключенным накануне.Сотрудничество правительства Ленинградской области и РЭО направлено также на минимизацию объемов образуемых сейчас отходов для сокращения доли размещения на действующих объектах.

https://ria.ru/20220218/energoeffektivnost-1773557749.html

ленинградская область

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экологический оператор, ленинградская область, жкх, экономика