Ленобласть реализует экономику замкнутого цикла
Вторичное производство
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Максимальное вовлечение отходов во вторичный цикл использования и экономия ресурсов – цель нового соглашения Ленинградской области и Российского экологического оператора (РЭО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, реализация проекта по созданию комплексной системы обращения с отходами производства и потребления, построенной на принципах экономики замкнутого цикла на территории Ленинградской области предусмотрено соглашением между правительством региона и Российским экологическим оператором, заключенным накануне.
"В течение трех месяцев будет создана дорожная карта, в рамках которой предусмотрено развитие раздельного сбора вторичных материальных ресурсов на контейнерных площадках, расположенных как вблизи многоквартирных домов, так и в сельской местности, создание инфраструктуры для переработки (утилизации) собранных полезных фракций, стимулирования спроса на продукцию, полученную в результате утилизации отходов", — добавил собеседник агентства.
Сотрудничество правительства Ленинградской области и РЭО направлено также на минимизацию объемов образуемых сейчас отходов для сокращения доли размещения на действующих объектах.
Опубликовано: Алёна Пава