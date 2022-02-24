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Ленинградская область
https://ria.ru/20220224/ekonomika-1774823758.html
Ленобласть реализует экономику замкнутого цикла
Ленобласть реализует экономику замкнутого цикла - РИА Новости, 24.02.2022
Ленобласть реализует экономику замкнутого цикла
Максимальное вовлечение отходов во вторичный цикл использования и экономия ресурсов – цель нового соглашения Ленинградской области и Российского экологического... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:07
2022-02-24T17:07
ленинградская область
российский экологический оператор
ленинградская область
жкх
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Максимальное вовлечение отходов во вторичный цикл использования и экономия ресурсов – цель нового соглашения Ленинградской области и Российского экологического оператора (РЭО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, реализация проекта по созданию комплексной системы обращения с отходами производства и потребления, построенной на принципах экономики замкнутого цикла на территории Ленинградской области предусмотрено соглашением между правительством региона и Российским экологическим оператором, заключенным накануне.Сотрудничество правительства Ленинградской области и РЭО направлено также на минимизацию объемов образуемых сейчас отходов для сокращения доли размещения на действующих объектах.
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российский экологический оператор, ленинградская область, жкх, экономика
17:07 24.02.2022
 

Ленобласть реализует экономику замкнутого цикла

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВторичное производство
Вторичное производство - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Максимальное вовлечение отходов во вторичный цикл использования и экономия ресурсов – цель нового соглашения Ленинградской области и Российского экологического оператора (РЭО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, реализация проекта по созданию комплексной системы обращения с отходами производства и потребления, построенной на принципах экономики замкнутого цикла на территории Ленинградской области предусмотрено соглашением между правительством региона и Российским экологическим оператором, заключенным накануне.
"В течение трех месяцев будет создана дорожная карта, в рамках которой предусмотрено развитие раздельного сбора вторичных материальных ресурсов на контейнерных площадках, расположенных как вблизи многоквартирных домов, так и в сельской местности, создание инфраструктуры для переработки (утилизации) собранных полезных фракций, стимулирования спроса на продукцию, полученную в результате утилизации отходов", — добавил собеседник агентства.
Сотрудничество правительства Ленинградской области и РЭО направлено также на минимизацию объемов образуемых сейчас отходов для сокращения доли размещения на действующих объектах.
Установка умных счетчиков - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 13:48Ленинградская область
В Ленобласти реализуют программу повышения энергоэффективности
Опубликовано: Алёна Пава
 
Ленинградская областьРоссийский экологический операторЛенинградская областьЖКХЭкономика
 
 
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