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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774872543.html
Киев не оставляет попыток силой решить проблему Донбасса, заявил Лавров
Киев не оставляет попыток силой решить проблему Донбасса, заявил Лавров - РИА Новости, 24.02.2022
Киев не оставляет попыток силой решить проблему Донбасса, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани заявил, что Киев не оставляет попыток силой... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:53
2022-02-24T19:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей лавров
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани заявил, что Киев не оставляет попыток силой решить проблему Донбасса, сообщило министерство иностранных дел РФ.Согласно сообщению ведомства, 24 февраля состоялся телефонный разговор двух министров."Сергей Лавров подробно проинформировал о реализации решения президента Российской Федерации Владимира Путина – в контексте признания Россией Донецкой и Луганской народных республик в ответ на обращение их глав и с санкции Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – о специальной военной операции с целью защиты людей, включая сотни тысяч российских граждан, от реальной угрозы их жизни и безопасности, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса", - сообщило министерство.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/obyasnenie-1774869469.html
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Владимир Лаврентьев
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в мире, сергей лавров, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), катар, мухаммад бен абдуррахман аль тани
19:53 24.02.2022
 
Киев не оставляет попыток силой решить проблему Донбасса, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Киев не оставляет попыток силой решить проблему Донбасса

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани заявил, что Киев не оставляет попыток силой решить проблему Донбасса, сообщило министерство иностранных дел РФ.
Согласно сообщению ведомства, 24 февраля состоялся телефонный разговор двух министров.
Не оставили никаких шансов поступить иначе – Путин о спецоперации в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 19:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин объяснил причину спецоперации в Донбассе
"Сергей Лавров подробно проинформировал о реализации решения президента Российской Федерации Владимира Путина – в контексте признания Россией Донецкой и Луганской народных республик в ответ на обращение их глав и с санкции Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – о специальной военной операции с целью защиты людей, включая сотни тысяч российских граждан, от реальной угрозы их жизни и безопасности, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса", - сообщило министерство.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на УкраинеПервые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
Инфографика
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСергей ЛавровВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КатарМухаммад бен Абдуррахман Аль Тани
 
 
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