https://ria.ru/20220224/donbass-1774809720.html

В Донбассе создадут коридоры для сложивших оружие украинских военных

В Донбассе создадут коридоры для сложивших оружие украинских военных - РИА Новости, 24.02.2022

В Донбассе создадут коридоры для сложивших оружие украинских военных

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал распоряжение российским военнослужащим с уважением относиться к украинским военным, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:26

2022-02-24T16:26

2022-02-24T16:34

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

сергей шойгу

россия

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал распоряжение российским военнослужащим с уважением относиться к украинским военным, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим", - сказал Конашенков.По словам генерала, в распоряжении подчеркивается, что "военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам", а потому необходимо "относиться к ним с уважением"."Проработать создание безопасных коридоров для выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям", - также отметили в МО РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ситуация в днр и лнр, сергей шойгу, россия, донбасс, вооруженные силы украины