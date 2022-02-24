https://ria.ru/20220224/donbass-1774809720.html
В Донбассе создадут коридоры для сложивших оружие украинских военных
В Донбассе создадут коридоры для сложивших оружие украинских военных - РИА Новости, 24.02.2022
В Донбассе создадут коридоры для сложивших оружие украинских военных
Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал распоряжение российским военнослужащим с уважением относиться к украинским военным, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:26
2022-02-24T16:26
2022-02-24T16:34
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
сергей шойгу
россия
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал распоряжение российским военнослужащим с уважением относиться к украинским военным, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим", - сказал Конашенков.По словам генерала, в распоряжении подчеркивается, что "военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам", а потому необходимо "относиться к ним с уважением"."Проработать создание безопасных коридоров для выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям", - также отметили в МО РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/oruzhie-1774684686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сергей шойгу, россия, донбасс, вооруженные силы украины
16:26 24.02.2022 (обновлено: 16:34 24.02.2022)
В Донбассе создадут коридоры для сложивших оружие украинских военных
В Донбассе создадут коридоры для выхода сложивших оружие украинских военных