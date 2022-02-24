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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774644452.html
Небензя пообещал держать СБ ООН в курсе российской операции в Донбассе
Небензя пообещал держать СБ ООН в курсе российской операции в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022
Небензя пообещал держать СБ ООН в курсе российской операции в Донбассе
Постпред РФ при ООН Василий Небензя пообещал держать СБ ООН в курсе операции РФ в Донбассе. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:31
2022-02-24T08:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
василий небензя
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
совет федерации рф
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя пообещал держать СБ ООН в курсе операции РФ в Донбассе."В ходе этого заседания президент России Владимир Путин обратился с обращением, в котором он сообщил, что принял решение о специальной военной операции на Донбассе. Мы не знаем всех деталей сегодня, но кратко хочу вам сообщить - из его тезиса следует, что оккупация Украины в наши планы не входит", - сказал Небензя.По его словам, цель - это спецоперация защиты людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.Это решение было принято в соответствии со статьей 51 Устава ООН, санкции Совета Федерации Российской Федерации и во исполнение соглашения "О дружбе и взаимопонимании с ДНР и ЛНР", пояснил постпред.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/donbass-1774640241.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, василий небензя, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, совет федерации рф, оон, признание днр и лнр в россии
08:31 24.02.2022
 
Небензя пообещал держать СБ ООН в курсе российской операции в Донбассе

Постпред Небензя пообещал держать СБ ООН в курсе российской операции в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя пообещал держать СБ ООН в курсе операции РФ в Донбассе.
"В ходе этого заседания президент России Владимир Путин обратился с обращением, в котором он сообщил, что принял решение о специальной военной операции на Донбассе. Мы не знаем всех деталей сегодня, но кратко хочу вам сообщить - из его тезиса следует, что оккупация Украины в наши планы не входит", - сказал Небензя.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия не имеет права допускать страдания жителей Донбасса, заявил Небензя
По его словам, цель - это спецоперация защиты людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
"Для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также приданию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе граждан Российской Федерации", - указал он.
Это решение было принято в соответствии со статьей 51 Устава ООН, санкции Совета Федерации Российской Федерации и во исполнение соглашения "О дружбе и взаимопонимании с ДНР и ЛНР", пояснил постпред.
"Сейчас поступает много информации на эту тему и ее еще предстоит проанализировать, будем держать вас в курсе событий", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя назвал корнем кризиса на Украине саботаж минских соглашений
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинВасилий НебензяДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСовет Федерации РФООНПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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