https://ria.ru/20220224/dom-1774701123.html

Дом для переселения из ветхого жилья в Благовещенске построили на 75%

Дом для переселения из ветхого жилья в Благовещенске построили на 75% - РИА Новости, 24.02.2022

Дом для переселения из ветхого жилья в Благовещенске построили на 75%

Дом на 106 квартир для переселения из ветхого и аварийного жилья в Благовещенске построен на 75%, об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Амурской РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:41

2022-02-24T11:41

2022-02-24T11:41

амурская область

общество

арктика

дальний восток

благовещенск

жилье

фонд жкх

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 фев – РИА Новости. Дом на 106 квартир для переселения из ветхого и аварийного жилья в Благовещенске построен на 75%, об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Амурской области Василий Орлов."Продолжаем работу по переселению из аварийного жилья. Сейчас на финишную прямую выходит строительство дома на пересечение улиц Мухина и Амурской в Благовещенске в рамках "единой субсидии". Объект готов на 75%. 106 квартир будут представлены гражданам", - написал Орлов в Instagram.Губернатор добавил, что по площади новое жилье будет равнозначно старому, которое подлежит расселению, отпраздновать новоселье люди смогут в этом году."Единая субсидия", как уточняет правительство Приамурья, выделена региону министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, всего в доме будет 164 квартиры."В рамках федеральной программы до апреля 2024 года планируется переселить 2 тысячи 916 семей – это семь тысяч жителей. Расселение коснется 959 аварийных многоквартирных домов на территории 23 муниципальных образований области", - добавил Орлов.По данным правительства Приамурья, на расселение из ветхого и аварийного жилья будет направлено 6,7 миллиарда рублей, большую часть финансирования возьмёт на себя Фонд ЖКХ – 6,44 миллиарда рублей, из бюджета региона на это будет выделено 29 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220221/zoloto-1773991352.html

https://ria.ru/20220218/proekty-1773528413.html

арктика

дальний восток

благовещенск

амурская область

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, арктика, дальний восток, благовещенск, жилье, фонд жкх, амурская область, василий орлов (губернатор)