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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/borrel-1774610139.html
Боррель назвал просьбы ЛНР и ДНР о российской помощи "опасным шагом"
Боррель назвал просьбы ЛНР и ДНР о российской помощи "опасным шагом" - РИА Новости, 24.02.2022
Боррель назвал просьбы ЛНР и ДНР о российской помощи "опасным шагом"
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что просьбы ДНР и ЛНР о помощи, направленные РФ, указывают на еще один опасный шаг против суверенитета Украины. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T02:02
2022-02-24T02:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что просьбы ДНР и ЛНР о помощи, направленные РФ, указывают на еще один опасный шаг против суверенитета Украины.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главы Донецкой народной республики Денис Пушилин и Луганской народной республики Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины.Глава дипломатии ЕС призвал РФ "воздержаться от дальнейших действий, направленных на эскалацию".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/gorlovka-1774602728.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина
02:02 24.02.2022 (обновлено: 02:03 24.02.2022)
 
Боррель назвал просьбы ЛНР и ДНР о российской помощи "опасным шагом"

Глава дипломатии ЕС Боррель назвал просьбы ЛНР и ДНР о российской помощи "опасным шагом"

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что просьбы ДНР и ЛНР о помощи, направленные РФ, указывают на еще один опасный шаг против суверенитета Украины.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главы Донецкой народной республики Денис Пушилин и Луганской народной республики Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины.

"Просьба о помощи от Москвы от так называемых ДНР и ЛНР <...> объявляет об очень опасном дополнительном шаге против суверенитета Украины, который поставит под угрозу тысячи жизней", - написал Боррель в Twitter.

Глава дипломатии ЕС призвал РФ "воздержаться от дальнейших действий, направленных на эскалацию".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
00:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные обстреляли Горловку, заявили в Донецке
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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