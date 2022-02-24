02:02 24.02.2022 (обновлено: 02:03 24.02.2022)
Боррель назвал просьбы ЛНР и ДНР о российской помощи "опасным шагом"
Глава дипломатии ЕС Боррель назвал просьбы ЛНР и ДНР о российской помощи "опасным шагом"
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что просьбы ДНР и ЛНР о помощи, направленные РФ, указывают на еще один опасный шаг против суверенитета Украины.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главы Донецкой народной республики Денис Пушилин и Луганской народной республики Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины.
"Просьба о помощи от Москвы от так называемых ДНР и ЛНР <...> объявляет об очень опасном дополнительном шаге против суверенитета Украины, который поставит под угрозу тысячи жизней", - написал Боррель в Twitter.
Глава дипломатии ЕС призвал РФ "воздержаться от дальнейших действий, направленных на эскалацию".
Опубликовано: Максим Горбачев