https://ria.ru/20220224/borrel-1774610139.html

Боррель назвал просьбы ЛНР и ДНР о российской помощи "опасным шагом"

Боррель назвал просьбы ЛНР и ДНР о российской помощи "опасным шагом" - РИА Новости, 24.02.2022

Боррель назвал просьбы ЛНР и ДНР о российской помощи "опасным шагом"

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что просьбы ДНР и ЛНР о помощи, направленные РФ, указывают на еще один опасный шаг против суверенитета Украины. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T02:02

2022-02-24T02:02

2022-02-24T02:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что просьбы ДНР и ЛНР о помощи, направленные РФ, указывают на еще один опасный шаг против суверенитета Украины.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главы Донецкой народной республики Денис Пушилин и Луганской народной республики Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины.Глава дипломатии ЕС призвал РФ "воздержаться от дальнейших действий, направленных на эскалацию".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/gorlovka-1774602728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, россия, украина