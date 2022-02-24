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"СПБ Биржа" возобновит торги в 12:30 по московскому времени
"СПБ Биржа" возобновит торги в 12:30 по московскому времени - РИА Новости, 24.02.2022
"СПБ Биржа" возобновит торги в 12:30 по московскому времени
"СПБ Биржа" возобновит торги с 12.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:24
2022-02-24T12:29
экономика
санкт-петербург
санкт-петербургская товарно-сырьевая биржа (спбмтсб)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "СПБ Биржа" возобновит торги с 12.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки."СПБ Биржа" сообщает, что в отношении всех видов ценных бумаг с 24 февраля 2022 года с 12:30 по московскому времени отменяется установленный ранее запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании указанных заявок, предметом которых являются ценные бумаги, в режиме переговорных сделок с кодами расчетов T0, Т1, режиме торгов "Адресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1 и режиме торгов "Безадресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1", - говорится в сообщении."СПБ Биржа" в четверг с 8.10 мск приостановила торги на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса.Московская биржа ранее также приостанавливала торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации, а с 10.00 мск возобновила их. Также в четверг Мосбиржа перевела торги по ценным бумагам в режим дискретного аукциона из-за снижения индекса более чем на 20%.
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Варвара Скокшина
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экономика, санкт-петербург, санкт-петербургская товарно-сырьевая биржа (спбмтсб)
12:24 24.02.2022 (обновлено: 12:29 24.02.2022)
 
"СПБ Биржа" возобновит торги в 12:30 по московскому времени

"СПБ Биржа" сообщила о возобновлении торгов с 12:30 по московскому времени

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "СПБ Биржа" возобновит торги с 12.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки.
"СПБ Биржа" сообщает, что в отношении всех видов ценных бумаг с 24 февраля 2022 года с 12:30 по московскому времени отменяется установленный ранее запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании указанных заявок, предметом которых являются ценные бумаги, в режиме переговорных сделок с кодами расчетов T0, Т1, режиме торгов "Адресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1 и режиме торгов "Безадресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1", - говорится в сообщении.
"СПБ Биржа" в четверг с 8.10 мск приостановила торги на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса.
Московская биржа ранее также приостанавливала торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации, а с 10.00 мск возобновила их. Также в четверг Мосбиржа перевела торги по ценным бумагам в режим дискретного аукциона из-за снижения индекса более чем на 20%.
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:55
ЦБ начнет интервенции на валютном рынке
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургСанкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ)
 
 
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