https://ria.ru/20220224/birzha-1774718364.html
"СПБ Биржа" возобновит торги в 12:30 по московскому времени
"СПБ Биржа" возобновит торги в 12:30 по московскому времени - РИА Новости, 24.02.2022
"СПБ Биржа" возобновит торги в 12:30 по московскому времени
"СПБ Биржа" возобновит торги с 12.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:24
2022-02-24T12:24
2022-02-24T12:29
экономика
санкт-петербург
санкт-петербургская товарно-сырьевая биржа (спбмтсб)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "СПБ Биржа" возобновит торги с 12.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки."СПБ Биржа" сообщает, что в отношении всех видов ценных бумаг с 24 февраля 2022 года с 12:30 по московскому времени отменяется установленный ранее запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании указанных заявок, предметом которых являются ценные бумаги, в режиме переговорных сделок с кодами расчетов T0, Т1, режиме торгов "Адресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1 и режиме торгов "Безадресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1", - говорится в сообщении."СПБ Биржа" в четверг с 8.10 мск приостановила торги на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса.Московская биржа ранее также приостанавливала торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации, а с 10.00 мск возобновила их. Также в четверг Мосбиржа перевела торги по ценным бумагам в режим дискретного аукциона из-за снижения индекса более чем на 20%.
https://ria.ru/20220224/tsb-1774666014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, санкт-петербургская товарно-сырьевая биржа (спбмтсб)
12:24 24.02.2022 (обновлено: 12:29 24.02.2022)
"СПБ Биржа" возобновит торги в 12:30 по московскому времени
"СПБ Биржа" сообщила о возобновлении торгов с 12:30 по московскому времени
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "СПБ Биржа" возобновит торги с 12.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки.
"СПБ Биржа" сообщает, что в отношении всех видов ценных бумаг с 24 февраля 2022 года с 12:30 по московскому времени отменяется установленный ранее запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании указанных заявок, предметом которых являются ценные бумаги, в режиме переговорных сделок с кодами расчетов T0, Т1, режиме торгов "Адресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1 и режиме торгов "Безадресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1", - говорится в сообщении.
"СПБ Биржа" в четверг с 8.10 мск приостановила торги на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса
.
Московская биржа
ранее также приостанавливала торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации, а с 10.00 мск возобновила их. Также в четверг Мосбиржа перевела торги по ценным бумагам в режим дискретного аукциона из-за снижения индекса более чем на 20%.