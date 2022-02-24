https://ria.ru/20220224/birzha-1774718364.html

"СПБ Биржа" возобновит торги в 12:30 по московскому времени

"СПБ Биржа" возобновит торги в 12:30 по московскому времени - РИА Новости, 24.02.2022

"СПБ Биржа" возобновит торги в 12:30 по московскому времени

"СПБ Биржа" возобновит торги с 12.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:24

2022-02-24T12:24

2022-02-24T12:29

экономика

санкт-петербург

санкт-петербургская товарно-сырьевая биржа (спбмтсб)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "СПБ Биржа" возобновит торги с 12.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки."СПБ Биржа" сообщает, что в отношении всех видов ценных бумаг с 24 февраля 2022 года с 12:30 по московскому времени отменяется установленный ранее запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании указанных заявок, предметом которых являются ценные бумаги, в режиме переговорных сделок с кодами расчетов T0, Т1, режиме торгов "Адресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1 и режиме торгов "Безадресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1", - говорится в сообщении."СПБ Биржа" в четверг с 8.10 мск приостановила торги на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса.Московская биржа ранее также приостанавливала торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации, а с 10.00 мск возобновила их. Также в четверг Мосбиржа перевела торги по ценным бумагам в режим дискретного аукциона из-за снижения индекса более чем на 20%.

https://ria.ru/20220224/tsb-1774666014.html

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, санкт-петербург, санкт-петербургская товарно-сырьевая биржа (спбмтсб)