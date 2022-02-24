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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220224/birzha-1774645987.html
"СПБ Биржа" приостановила торги
"СПБ Биржа" приостановила торги - РИА Новости, 24.02.2022
"СПБ Биржа" приостановила торги
"СПБ Биржа" с 08:10 мск приостановила торги на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса, сообщила торговая площадка. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:39
2022-02-24T17:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
санкт-петербург
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. "СПБ Биржа" с 08:10 мск приостановила торги на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса, сообщила торговая площадка."Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08:10 по московскому времени", — говорится в сообщении.Уточняется, что участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.Ранее Московская биржа приостановила торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации. Вскоре после открытия торгов четверга российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж упали до установленных Мосбиржей границ, следует из данных торгов.Курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля, индекс Мосбиржи упал на 11,3%.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, россия, санкт-петербург
08:39 24.02.2022 (обновлено: 17:23 24.02.2022)
 
"СПБ Биржа" приостановила торги

"СПБ Биржа" приостановила торги на фоне военной операции России в Донбассе

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГрафики на планшете трейдера
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. "СПБ Биржа" с 08:10 мск приостановила торги на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса, сообщила торговая площадка.
"Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08:10 по московскому времени", — говорится в сообщении.
Уточняется, что участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.
Ранее Московская биржа приостановила торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации. Вскоре после открытия торгов четверга российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж упали до установленных Мосбиржей границ, следует из данных торгов.
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
01:17
Гражданам объяснили, что ждет доллар до конца зимы
Курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля, индекс Мосбиржи упал на 11,3%.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Влада Копылова
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСанкт-Петербург
 
 
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