https://ria.ru/20220224/birzha-1774645987.html

"СПБ Биржа" приостановила торги

"СПБ Биржа" приостановила торги - РИА Новости, 24.02.2022

"СПБ Биржа" приостановила торги

"СПБ Биржа" с 08:10 мск приостановила торги на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса, сообщила торговая площадка. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:39

2022-02-24T08:39

2022-02-24T17:23

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. "СПБ Биржа" с 08:10 мск приостановила торги на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса, сообщила торговая площадка."Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08:10 по московскому времени", — говорится в сообщении.Уточняется, что участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.Ранее Московская биржа приостановила торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации. Вскоре после открытия торгов четверга российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж упали до установленных Мосбиржей границ, следует из данных торгов.Курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля, индекс Мосбиржи упал на 11,3%.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, санкт-петербург