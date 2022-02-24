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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/bespilotniki-1774671487.html
В ЛНР сообщили, что сбили два беспилотника Bayraktar TB2
В ЛНР сообщили, что сбили два беспилотника Bayraktar TB2 - РИА Новости, 24.02.2022
В ЛНР сообщили, что сбили два беспилотника Bayraktar TB2
Сбито два ударных беспилотника Bayraktar TB2 под населенным пунктом Счастье в ЛНР, сообщает Народная милиция. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:14
2022-02-24T10:24
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
здоровье - общество
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Сбито два ударных беспилотника Bayraktar TB2 под населенным пунктом Счастье в ЛНР, сообщает Народная милиция."Сбито два Bayraktar TB2 под н.п. Счастьем", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
https://ria.ru/20220224/voennye-1774670591.html
https://ria.ru/20220224/makron-1774670428.html
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774667891.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, в мире, здоровье - общество, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, совет федерации рф, оон
10:14 24.02.2022 (обновлено: 10:24 24.02.2022)
 
В ЛНР сообщили, что сбили два беспилотника Bayraktar TB2

Народная милиция ЛНР сообщила о сбитых под Счастьем двух беспилотниках Bayraktar TB2

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Сбито два ударных беспилотника Bayraktar TB2 под населенным пунктом Счастье в ЛНР, сообщает Народная милиция.
"Сбито два Bayraktar TB2 под н.п. Счастьем", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные массово покидают позиции, заявили в ЛНР и ДНР
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Макрон призвал Россию немедленно прекратить военные действия на Украине
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский продолжает переговоры с мировыми лидерами по ситуации на Украине
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСовет Федерации РФООН
 
 
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