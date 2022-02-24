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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ataka-1774668215.html
ВСУ атаковали населенный пункт Красный Партизан в ДНР
ВСУ атаковали населенный пункт Красный Партизан в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022
ВСУ атаковали населенный пункт Красный Партизан в ДНР
Украинские силовики атаковали населенный пункт Красный Партизан Ясиноватского района в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:03
2022-02-24T10:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
донбасс
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики атаковали населенный пункт Красный Партизан Ясиноватского района в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."На пути из Ясиноватой в Горловку, по населенному пункту Красный Партизан, ведётся огонь со стороны украинских позиций", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.В штабе призвали местное население не перемещаться по трассам и городам без лишней надобности.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774634540.html
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Влада Копылова
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, россия, донбасс
10:03 24.02.2022 (обновлено: 10:14 24.02.2022)
 
ВСУ атаковали населенный пункт Красный Партизан в ДНР

ВСУ атаковали населенный пункт Красный Партизан Ясиноватского района в ДНР

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные во время учений
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики атаковали населенный пункт Красный Партизан Ясиноватского района в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"На пути из Ясиноватой в Горловку, по населенному пункту Красный Партизан, ведётся огонь со стороны украинских позиций", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
В штабе призвали местное население не перемещаться по трассам и городам без лишней надобности.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Украине ввели военное положение
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонбасс
 
 
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