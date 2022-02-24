https://ria.ru/20220224/astrakhan-1774640136.html

В астраханском аэропорту отменили все рейсы

В астраханском аэропорту отменили все рейсы - РИА Новости, 24.02.2022

В астраханском аэропорту отменили все рейсы

Все рейсы отменены из аэропорта Астрахани из-за запрета использования южного воздушного пространства, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:15

2022-02-24T08:15

2022-02-24T08:46

общество

астрахань

украина

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Все рейсы отменены из аэропорта Астрахани из-за запрета использования южного воздушного пространства, сообщил РИА Новости представитель аэропорта."В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенного авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта Астрахани", - сказал собеседник агентства.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, астрахань, украина