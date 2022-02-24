https://ria.ru/20220224/aktivy-1774875342.html

Великобритания ввела санкции против России

Великобритания ввела санкции против России - РИА Новости, 24.02.2022

Великобритания ввела санкции против России

Великобритания замораживает активы ВТБ в стране, заявил премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T20:07

2022-02-24T20:07

2022-02-24T21:04

втб

борис джонсон

великобритания

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россия

аэрофлот

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ЛОНДОН, 24 фев — РИА Новости. Великобритания замораживает активы ВТБ в стране, заявил премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте.Он сказал, что имеющиеся рычаги позволяют полностью исключить российские банки из финансовой системы Великобритании."Мы продолжим безжалостную миссию по вытеснению России из мировой экономики по частям, день за днем и неделя за неделей. И мы, конечно же, будем использовать позицию Великобритании на каждом международном форуме, чтобы осудить нападение на Украину", — сказал премьер.Страна также запрещает деятельность "Аэрофлота" на территории государства, вводит санкции против "Уралвагонзавода", "Ростеха", корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и руководства ОАК, "Сибура", Промсвязьбанка и ВТБ."В дополнение к финансовым мерам и в полном согласии с Соединенными Штатами и ЕС мы введем новые торговые ограничения и строгий экспортный контроль, аналогичные тем, которые вводят в США. Мы представим новое законодательство, запрещающее экспорт всех товаров двойного назначения в Россию, включая ряд высокотехнологичного и критически важного технологического оборудования и компонентов в таких секторах, как электроника, телекоммуникации и аэрокосмическая промышленность", — добавил Джонсон.По его словам, эти торговые санкции будут ограничивать военно-промышленный и технологический потенциал Москвы на долгие годы."Санкции также будут наложены на Белоруссию за ее роль в нападении на Украину", — заявил политик.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/donbass-1774718537.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

втб, борис джонсон, великобритания, санкции, россия, аэрофлот